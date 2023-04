La salud de Camila Perissé: “Volvió a Buenos Aires pero no sabemos si podrá volver a caminar”

Desde hace unos años que Camila Perissé enfrenta un grave cuadro de salud, producto de una mala praxis con una medicación. A raíz de esto, según relata su marido Chino Fernández, la actriz llegó a perder la conciencia y la memoria por completo.

“Cuando la traje a Mar del Plata con una denuncia de mala praxis y abandono de persona en Pergamino, llegó con 35 kilos e intubada, con pérdida total de la memoria. Me pelee mucho con PAMI porque hubo una mala praxis, no con PAMI a nivel nacional, sino con PAMI de Pergamino, que cubrió la mala praxis de una médica de cabecera de esta localidad, y por eso hay un juicio”, resume Fernández los últimos dos años vividos.

También, su compañero describe las razones por las que él decidió llevar a la actriz a vivir a Mar del Plata. “La llevé a esa ciudad porque ella nació ahí y antes de perder la conciencia ella me había dicho ‘llevame a Mar del Plata que me quiero morir ahí'. Entonces le aseguré que la iba a llevar pero que no se iba a morir ahí. Así fue que después Cami perdió la conciencia y estuvo cinco meses sin saber quién era, sin hablar, y la llevé en esas condiciones y con una escara en el sacro porque no la lavaban, no la cuidaban, no le cambiaban los pañales como correspondía, no la movían cada una hora y media cuando tenía la escara, sin un colchón antiescaras, en plena pandemia, tuvo dos veces Covid”, relata conmovido. Y agrega: “La verdad, un milagro. Los médicos cuando la llevé a Mar del Plata le salvaron la vida, la operaron y le sacaron la piel hasta el hueso del sacro, tenía un agujero de 15 centímetro de diámetro, porque tenía una infección terrible. Y eso fue abandono de persona”.

Más adelante, Fernández - que es cantante de tangos - cuenta que su esposa logró una recuperación asombrosa. “Recuperó un 75 por ciento de su capacidad mental, ahora habla partes en inglés, partes en italiano, porque ella hablaba cuatro idiomas, sabe quién es, sabe quién soy yo. Y nos volvimos a Buenos Aires porque si bien en Mar del Plata le salvaron la vida llegamos a un punto en donde no había una asistencia kinesiológica de rehabilitación, que sí hay en Buenos Aires. La verdad, no sé si va a volver a caminar, pero lo voy a intentar. Todo este tratamiento es privado, es costoso pero lo voy a intentar para que ella pueda mejorar y tener una mejor calidad de vida”, asegura visiblemente emocionado.

“Ella está contenta, en un lugar mejor, va a tener terapias alternativas y físicas en forma privada, de las que no se hace cargo PAMI, pero bueno, yo me voy a ocupar como sea”, asegura, mientras recuerda que el juicio por mala praxis que está llevando adelante tuvo que frenarlo porque hoy por hoy no puede afrontar los costos de la instancia judicial.

Durante los dos años que estuvieron viviendo en Mar del Plata, Fernández dejó de trabajar para cuidar a su esposa. “Hemos perdido todo y yo necesito volver a trabajar, porque no puedo permitir que la gente siga ayudándonos, aunque obviamente lo agradezco mucho”.

Al respecto, agrega: “Yo no puedo dejar de cuidar a mi compañera por eso quiero agradecer a toda la gente que nos manda mensajes de afecto y también ayuda economica”. Camila Perissé tiene disponible una cuenta Caja de Ahorro en el Banco Nación para recibir cualquier tipo de ayuda económica. CBU: 0110350030035030866347.

Para fines del 2022, su marido había comentado a Teleshow las dificultades que estaban atravesando. “Lamentablemente son muchas las deudas de los pañales que debo al hogar donde está Cami y también a algunos terapistas particulares que la atendieron. Gracias a ellos, hoy está mejor”. Más adelante contó que tuvo que vender su Renault 12 modelo 1986 y un televisor. “Claro que falta, pero a como estaba... El domingo cumple 69 años y ya vamos por los 32 años juntos. En fin, no es fácil”, había contado en diciembre pasado sobre la evolución lenta pero sostenida de Perissé.

