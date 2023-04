José Urtubey toma la voz de los empresarios y cuestiona a Javier Milei: «La dolarización es absolutamente inviable»

José Urtubey, dirigente industrial de la UIA, manifestó que la dolarización que propone el precandidato a presidente de la Nación, Javier Milei, es absolutamente inviable e inconstitucional al igual que la eliminación del Banco Central. En ese sentido, Urtubey exigió un plan productivo y desarrollista con mayores consensos a nivel nacional.

«Todas las posiciones extremas son inconvenientes porque la Argentina necesita entrar en un transito de fuertísimo diálogo para poder sortear los problemas. Estas crisis que arrastramos son por distintas causas, pero se evidencian en la macroeconomía. La hoja de ruta va a necesitar de muchísimos consensos y me parece que esas posturas son inadecuadas e indebidas», arremetió José Urtubey en una entrevista para Radio 10.

«Lo de Milei es un extremismo infundado, es decir, defender la eliminación del Banco Central cuando prácticamente no hay ningún país del mundo que lo haga, además, la dolarización es absolutamente inviable, inconstitucional e impracticable de la misma forma que romper la obra pública», afirmó el hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

«Son expresiones sin ningún tipo de fundamento y me parece que es un candidato que no está preparado para la realidad de la Argentina porque esas posturas ni siquiera las veo en las más extremas del mundo. Acá estamos frente al abismo directamente y eso es lo que me llama la atención cuando escucho algunos del mundo empresario que le dan alguna cabida», disparó el dirigente de 47 años.

«Cuando te inclinas a un desarrollo sostenible estas en contra de estos extremos. No te olvides aquel refrán: a río revuelto, ganancia del pescador. No vaya a ser que atrás de estas políticas absolutamente extremistas hayan quienes pretendan beneficiarse por el caos al cual van a llevar a la Argentina. Hay que tener la madurez suficiente para lograr consensos y salir de los extremos», insistió el empresario que es director de Celulosa Argentina, una compañía argentina líder del sector foresto-industrial.

«No resiste análisis desde mi punto de vista (la dolarización) y no tiene que ver con la caracterización personal de Milei, me parece una buena persona en términos de lo poco que lo conozco personalmente, pero lo que propone es un extremo infundado y son posturas que rayan en lo absurdo. Es indudable que hay que corregir la macroeconomía, ahora el transito tiene que ser con una lectura productivista y desarrollista», concluyó.

* Para www.elintransigente.com