Horacio Rodríguez Larreta prometió impulsar la Boleta Única Electrónica “en todo el país”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una nueva promesa en su campaña de cara a las elecciones 2023. Durante una visita a Bahía Blanca, afirmó que si resulta electo como jefe de Estado impulsará la Boleta Única Electrónica “como único sistema de votación para toda la Argentina”.

“Que quede en los archivos grabados. Me comprometo que si la gente me elige como presidente de la Nación vamos a llevar la boleta única (electrónica) como sistema electoral para todo el país”, sostuvo Rodríguez Larreta. Fue en declaraciones formuladas en la sala Payró del Teatro Municipal de la localidad bonaerense más grande de la Sexta Sección Electoral, consignó Télam.

Rodríguez Larreta formuló estos conceptos esta tarde junto al diputado nacional y precandidato a gobernador, Diego Santilli, y el intendente local, Héctor Gay. De esta forma, el dirigente del PRO defendió el sistema de elecciones concurrentes que se realizarán en el distrito porteño y que originaron esta semana fuertes discusiones internas en el partido amarillo.

El ex presidente Mauricio Macri, la precandidata presidencial Patricia Bullrich y la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se pronunciaron en contra de desdoblar los comicios nacionales de los locales en la Ciudad de Buenos Aires y realizarlos en una misma jornada. No obstante, esta decisión de Rodríguez Larreta contó con el respaldo de un sector del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Rodríguez Larreta, firme contra Macri, Bullrich y Vidal

“Fijé reglas de juegos parejas para todos. No estoy más cerca de uno ni de otros. Más cerca de la gente, que es la que votando por el sistema de boleta única puede garantizar la transparencia. Estoy cumpliendo con la ley, el Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires”, apuntó el alcalde porteño. Asimismo, se pronunció en favor de que el PRO consolide un solo candidato a intendente en todos los municipios.

En el caso de Bahía Blanca, Rodríguez Larreta espera que sea alguien del equipo de Gay. “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para defender a los intendentes del PRO y ayudar a que sigan gobernando, no por lo partidario sino porque lo vienen haciendo muy bien”, remarcó. Y agregó que “el trabajo de Gay en Bahía Blanca es muy bueno”. “Quisiera, por el bien de los bahienses, que siga gobernando alguien de su equipo”, señaló.

Por su parte, Santilli dijo: “Estamos convencidos de que viene un cambio profundo en la Provincia, que somos una alternativa y vamos a competir en las circunstancias que se nos plantee”. “Creemos en la fuerza de nuestros intendentes, de los dirigentes para ocupar los lugares y saben que tengo una voluntad y una vocación”, agregó el precandidato a mandatario provincial.

En el marco de su visita a Bahía Blanca, Rodríguez Larreta y Santilli, junto al intendente y dirigentes locales, recorrieron una feria de productores locales y regionales y el Parque de Mayo donde hay emprendimientos locales y gastronómicos. La visita de ambos dirigentes se lleva a cabo en el marco de diversas actividades que se llevan a cabo en la ciudad con motivo del 195º aniversario de su fundación.

