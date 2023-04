Qué hay detrás del acercamiento de Bullrich a "Locomotora" Oliveras

Patricia Bullrich sorprendió al mostrarse con la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y anunció que la sumaba a su espacio “La fuerza del cambio”. La movida tiene lógica dado el nivel de conocimiento público de la excampeona mundial, pero también porque en las elecciones de 2021, aunque no le alcanzaran para entrar al Congreso, cosechó 70 mil votos como candidata a diputada nacional por Santa Fe. Por eso, tras enterarse de que Locomotora había hablado elogiosamente de La Piba en televisión, el equipo de la precandidata presidencial la contactó mediante un conocido colaborador suyo. Las especulaciones ya echaron a correr: ¿candidata, funcionaria de un hipotético gobierno o simplemente el respaldo de una figura pública a la carrera presidencia de Bullrich?

Para desilusión de los que creen que todo está maquiavélicamente planeado, el acercamiento fue fortuito. El equipo de Bullrich vio en un programa de televisión que Oliveras hablaba bien de la exministra de seguridad y quiso reunirlas para que se conozcan. El nexo lo hizo Eduardo Amadeo, exdiputado y activo colaborador en la campaña, quien tiene conocidos en común con el entorno de la seis veces campeona mundial de boxeo.

“Pegaron onda, Alejandra le dijo que creía en ella y quiere que le vaya bien”, contaron cerca de la candidata.

Dentro de su equipo, Bullrich tiene un grupo atento a este tipo de expresiones públicas de parte de personalidades que están fuera de la política. Ese team es el encargado de generar y mimar el vínculo con figuras públicas para que luego le faciliten la llegada de la precandidata y sus propuestas a sectores de la sociedad no politizados que los tengan como referentes. “Uno no los puede tratar como se trata a políticos, porque son personas que no tienen roce con este mundo”, explicaron al lado de Bullrich y mencionaron el caso del bailarín Maximiliano Guerra como principal ejemplo.

Oriunda de Jujuy pero radicada en Santo Tomé, “Locomotora” Oliveras ya tuvo una experiencia como outsider en política que hace más atractiva su cercanía. En 2021 fue candidata a diputada nacional en Santa Fe por el partido Unite, acompañando a Betina Florito, diputada provincial celeste que para el próximo turno electoral se arrimó a Miguel Ángel Pichetto. Tanto en las PASO como en las generales quedó quinta, cosechando en esta última la nada despreciable suma de 70 mil votos. El departamento La Capital, donde vive la exboxeadora, fue donde mejor performance logró, reuniendo ahí casi la mitad de sus votos.

En ese sentido, en el entorno de Florito no hay rencores y cuentan que felicitaron a Oliveras por el encuentro. “Somos conscientes de que ella es una figura muy pública y que de muchos sectores le han hablado, incluso de otras provincias, municipios y sindicatos”, cuentan. A pesar de ser quienes le abrieron las puertas de la política a la pugilista, no intervinieron en el acercamiento a Bullrich. Tampoco desde el sector de Federico Angelini del PRO santafesino, que está vinculado directamente en el armado de Bullrich.

Ante la pregunta de rigor, en el círculo íntimo de la presidenciable del PRO contaron que en el encuentro con Oliveras “no se habló de candidaturas, pero no nos cerramos” y abrieron el abanico de posibilidades: “Quizás en una eventual gestión ocupe un lugar importante relacionado al deporte”. Lo cierto es que la buena onda entre Bullrich y Oliveras fue indisimulable. “Ahora tenemos una pelea dura”, le dijo la deportista a Patricia, y le regaló un par de guantes de boxeo. Quién dice que no se anime a acompañarla arriba del ring.

