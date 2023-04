Cuándo se lanza la primera consola portátil de Asus

Asus tiene lista su consola para entrar en el mercado gaming. Se trata de ROG Ally, el dispositivo que ejecutará Windows 11 para acceder a juegos de manera portátil.

La consola ya se había anunciado hace unas semanas, pero ahora se conoce la fecha en la que se pondrá a la venta, más características de su diseño y un evento en vivo.

El dispositivo se lanzará de manera oficial el 11 de mayo de este año, día en el que se realizará el evento online para dar a conocer más detalles de su funcionamiento y rendimiento, teniendo en cuenta que llegará para competir con la Steam Deck, que tiene un concepto similar, pero que funciona a través de Linux.

Nuevos detalles de la ROG Ally

La primera confirmación de la empresa es que la consola usará el procesador Ryzen Z1, que es el nuevo chip de AMD destinado a dispositivos gaming de este tipo y que está orientado en ofrecer un alto rendimiento con un bajo consumo de energía.

A este sistema lo acompañará una memoria RAM de 16 GB y una memoria de almacenamiento de 500 GB.

De esta forma, la compañía busca garantizar que la consola ejecute los juegos más importantes del mercado, ya que tendrá acceso a todas las tiendas virtuales de PC como es el caso de Epic Games Store, Steam y Game Pass.

Otro anuncio fue la confirmación de las características de su pantalla, que en este caso será un panel Full HD (1080p) con una tasa de refresco de 120Hz, de siete pulgadas y táctil, lo que le permite ejecutar juegos a una alta tasa de cuadros por segundo, dando mayor fluidez al contenido y a la navegación en todo el sistema.

Además, tendrá un brillo de 500nits para garantizar que los usuarios la puedan usar en espacios abiertos.

En cuanto a su diseño, la empresa asegura que tiene un peso de 608 gramos, con una estructura triangular en la parte trasera para permitir un agarre más firme.

Además de los sticks y los botones tradicionales, la consola contará con un botón de acceso rápido para modificar los modos de rendimiento, un lanzador de juegos, software de monitorización durante la partida, soporte para Aura Sync, entre otras opciones, que hacen parte de un sistema creado por la compañía para este lanzamiento llamado Armoury Care SE.

Para su lanzamiento, la ROG Ally entregará a los jugadores 90 días de acceso a Game Pass Ultimate para que descarguen los títulos de la plataforma de Xbox, entre los que hay varios exclusivos para PC y que se podrían disfrutar de manera portátil por primera vez.

Aunque aún quedan detalles por conocer, como la capacidad de su batería, ya que según pruebas de la compañía, la duración al jugar títulos de alto rendimiento es de una hora y media en promedio y cuenta con una carga rápida que le permite ir de 0 a 80% en 43 minutos.

Sobre el evento que realizará la empresa para presentar la consola, confirmaron que iniciará a las 9:00 AM de Colombia/Perú. 10:00 AM de Chile y 11:00 AM de Argentina el 11 de mayo a través de los canales oficiales y en él estarán participando directivos de Asus encargados del proyecto, además de voceros de Microsoft y AMD, empresas asociadas al dispositivo.

Nuevo portátil ultraliviano

La empresa lanzó la Zenbook S 13 OLED, una computadora enfocada en los usuarios que llevan el dispositivo a varios lugares. Por ese motivo su diseño es ultradelgado, con un grosor de 1 cm y un peso de 1 kg.

Además, está fabricada pensando en el medioambiente, por lo que se usarán metales y plásticos reciclados en su construcción, empaques certificados FSC TM Mix, aluminio con revestimiento de cerámica de plasma ecológico y electrónica libre de halógenos.

En cuanto a su rendimiento, este portátil contará con un procesador Intel Core i7 de 13ª generación, con 32 GB de RAM, un disco de estado sólido de hasta 1TB de capacidad. Sumándole una pantalla OLED que alcanza una resolución de hasta 2.8K.

A pesar de tener un diseño delgado, cuenta con los puertos tradicionales como dos USB-C Thunderbolt 4 que admiten carga rápida, pantallas externas hasta 4K y transferencias de datos, también tiene uno de USB 3.2 Gen 2 Type-A, uno HDMI 2.1 y un conector de audio de 3.5mm para audífonos y parlantes. Teniendo una gran variedad de herramientas útiles para el trabajo híbrido y la movilidad en el estudio.

FUENTE: INFOBAE.COM