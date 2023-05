¿Asoma en Argentina la internacional reaccionaria?

El Frente de Todos debió surfear su tercera corrida cambiaria, de mano de una intensa devaluación política. Alberto Fernández renunciante a su reelección y abandonado por parte del FdT. Sergio Massa no baja sus expectativas presidenciales de la mano de CFK. (¿La mano que mece la cuna?). Cristina Kirchner ostenta poseer una lapicera electoral con tinta escasa. Su sector -que ya no concentra el 30%-, clama por su candidatura. Si la hubiese, sería a senadora bonaerense. La Vicepresidenta puja por llegar a las PASO con un único candidato.

El resto sostiene, como lo hizo el jefe de gabinete Agustín Rossi ante Infobae, que: “Si Cristina –cosa que no creo- decide serlo, será la candidata de todos; al menos yo no me veo compitiendo con ella. Ahora bien, estoy en contra de que se intente sintetizar con quien no sintetice”. Es la forma que encontró Rossi para decir que si no es Cristina Kirchner, todos pueden y deben ir a las PASO.

Por el otro lado, Juntos por el Cambio, que viene perdiendo porcentaje por sus reyertas internas en el PRO, generó una foto con sonrisas forzadas. Dentro de la casa del ex ministro Triaca, la amabilidad mutó a cierta rispidez. Mauricio Macri, luego de la reunión, desnudó ante amigos su angustia. Uno de los interlocutores le dijo a Infobae : “Cree que puede conducir sin ser candidato, debe ser candidato y encolumnar a todos, de lo contrario desaparece de la política. Aunque Macri se mantiene fiel a su decisión”.

Miguel Angel Pichetto, de Peronismo Federal, sigue recorriendo el país. Estuvo en Santa Fe por sexta vez, más precisamente en Rosario, junto a su candidata a gobernadora Betina Florito. No oculta su desencanto ante la decisión del ex presidente Macri por no competir en esta oportunidad. Sabe que su sector representa un peronismo no afín al kirchnerismo. El auditor general de la Nación no le quita el cuerpo a un posible rol de “amable componedor” entre los dos candidatos presidenciables del PRO.

Hoy en JxC habrá una reunión con todos los economistas, con la idea de bajarles la lógica fatalista que -interpretan- se asocia con la derrota. Con respecto a la incorporación de José Luis Espert a la coalición, si bien CC y UCR lo ven con buenos ojos; el PRO mantendrá una reunión al solo efecto de este análisis y, especialmente, ver bajo qué rol. Si insistiese el liberal con la candidatura a Presidente, Bullrich no estaría muy feliz. Disputan un electorado similar.

Todos: FdT y JxC miran desde el espejo retrovisor como Javier Milei les resta adhesiones, especialmente en el target de los sub 45.

Tal vez, a 40 años de democracia, quienes coincidan con el valor de esta –de ambas coaliciones- debieran acordar el camino a transitar para evitar lo que asoma en el horizonte; que la antipolítica gane en Argentina. La internacional reaccionaria es una realidad en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina.

Esta visión la expresa el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, quien al respecto le dijo a Infobae: “Debemos comenzar a pensar en esto, Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Cuba en Paraguay, Milei en Argentina. Antes de cuestionar hay que entender el conjunto de frustraciones, malestares de parte de la sociedad con la política que se ha faccionalizado y que trata temas lejanos a la vida de las personas. Y un Estado debilitado que ya no brinda seguridad y justicia. Milei tiene la capacidad de capturar esa disconformidad. Y quienes lo siguen no se fijan en sus extravagancias, ni si hay países con bancos centrales o no, se fijan en la promesa de un futuro alcanzable. Esto comenzó en la década del ‘80, el malestar de la gente con los oficialismos viene por la acumulación de problemas y porque la demanda social exige respuestas en tiempos cada vez más cortos. Cuestionan a Boric, a Petro, a Lula. Las deudas de las democracias están creciendo entre las sociedades donde se reducen las clases medias, las opciones laborales para jóvenes. Visualizo dos décadas de erosión de las democracias”.

Consultado sobre el porqué de la reacción tardía de la política, Tokatlian manifiesta: “La política se da cuenta, pero el debilitamiento de los partidos políticos, su desarticulación, su representación con personas que llegan con grandes caudales de dinero, pero con gran falta de lealtad para con el partido que se lo permitió; es un tema. Y, por otro lado, el corazón de la democracia tiene que ver con sellar acuerdos. Argentina es un país donde la intransigencia a esto se convirtió en una acción sistemática. Esta incapacidad permite la aparición de los Milei y la casta. Esto se ve también claramente en el Congreso de los EEUU, donde los republicanos obstruyen a los demócratas, impidiendo llegar a acuerdos vitales”.

Consultado sobre el avance del narcotráfico, Tokatlian cree que “aun Argentina no ha llegado a la etapa superior en la cual se pasa de un modo de criminalidad organizada a una clase social criminal”. Y agregó: “Pero sí es evidente que en la geopolítica de las drogas, Argentina ha cambiado, ha crecido, se ha sofisticado. Cabe recordar que cada país tiene el narcotráfico y el crimen organizado que deja prosperar. Debemos tener conciencia que en la medida que crece el narcotráfico, más crece la violencia”.

* Para www.infobae.com