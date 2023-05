Losada cruzó a Pullaro y elevó la interna: «Si alguien ya fracasó, tiene que correrse a un costado»

La precandidata a gobernadora Carolina Losada cruzó duramente al exministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, uno de sus contrincantes en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, y aseguró que su gestión fue «un fracaso» que habilitó la victoria de Omar Perotti en las últimas elecciones. En ese marco, planteó que el actual diputado provincial debería «correrse a un costado» e insinuó que tiene «compromisos con el narcotráfico».

«Cuando le tocó manejar la seguridad de la provincia, chocó la calesita. Si no fuera porque nos dejó una situación terrible, no hubiera ganado (Omar) Perotti prometiendo La Paz y el Orden. La verdad que la gestión de Pullaro fue un verdadero fracaso», aseveró la vicepresidenta del Senado nacional en declaraciones.

Losada planteó que la administración del oficialismo actual incluso empeoró la problemática y dejó a Rosario con un índice de 25 homicidios cada 100 mil habitantes. Este escenario -dijo- amerita que la próxima gestión no cuente con funcionarios que ya tuvieron su oportunidad y no consiguieron soluciones de fondo.

«Me parece que si alguien ya fracasó, porque no quiso, no supo o no pudo, tiene que correrse a un costado», insistió en referencia al exministro de Seguridad y contrincante en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe -en la que también están anotadas Clara García, del Partido Socialista, y Betina Florito, de Encuentro Republicano Federal-.

En otro fragmento de la entrevista, la senadora nacional elevó el tono de las declaraciones y, entre las características que enumeró para diferenciarse de Pullaro, señaló que junto a Federico Angelini -su compañero de fórmula- conforman una alternativa «totalmente transparente, que puede mirar a la gente a los ojos».

«Quiero un gobierno en el que ningún funcionario tenga compromisos con el narcotráfico ni haya tenido nunca algún tipo de vínculo con el narcotráfico», resaltó entre las críticas al exministro de Seguridad durante el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social.

Al recibir la consulta específica de si Pullaro tiene compromisos con el narcotráfico, Losada eligió no responsabilizarse de sus propias insinuaciones y contestó: «Eso se lo tienen que preguntar a él».

