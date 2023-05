Matías Kulfas admitió que el Gobierno «está signado por la crisis y no encuentra un momento de paz»

Matías Kulfas dio su punto de vista sobre la crisis económica que hay en el país. Los problemas van en aumento con la inflación mes a mes. Este viernes el INDEC dio a conocer de cuánto fue la suba de precios en abril. El número marcó un récord de los últimos años: 8,4%. Desde esa perspectiva opinó el exministro de Producción.

El ex funcionario del Ejecutivo tuvo una salida estrepitosa de Casa Rosada. Una de las que ayudó a darle el golpe final fue Cristina Kirchner, quien nunca tuvo agrado por el extitular de la cartera de Producción. Ya desde afuera de las esferas políticas, Matías Kulfas se animó a analizar el comprometido contexto que tiene Argentina.

“Este Gobierno esta signado por la crisis, no encuentra un momento de paz. En en el peronismo creen que el plan de estabilización es algo malo, recesivo”, sostuvo en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre. En la misma línea, Matías Kulfas recomendó que se plantee una estrategia: «Hoy hay que hacer un plan de estabilización. El peronismo tiene que tener la capacidad para hacerlo”.

Además del análisis económico, el exfuncionario sumó a la política dentro del problema para enderezar la coyuntura. Matías Kulfas fue directamente a la interna que hay dentro del Gobierno nacional: «Pienso en el plan de estabilización que es una tarea para el próximo Gobierno, a este le quedan seis meses. Las internas son complicadas porque no te dejan tener un eje común”, subrayó.

Como cierre, el ex ministro de Producción, hizo hincapié en la suba de precios que no da tregua y, al parecer, no hay una estrategia concreta: “La inflación es un fenómeno autocausal. El problema es mucho más profundo. Hay que tener un abordaje integral. Tienen que sacar adelante la situación con las pocas herramientas que tienen”, concluyó.

