El plan de José Luis Espert: menos ministerios, despido de “ñoquis”, reforma laboral, apertura al comercio y privatizaciones

“Son reformas de sentido común. Acá no hay plan motosierra”. El diputado José Luis Espert detalló las propuestas que presentará en la campaña como precandidato presidencial por Avanza Libertad dentro de Juntos por el Cambio. El dirigente explicó los motivos y objetivos que lo llevaron a confluir como la pata liberal de la coalición opositora y se diferenció tanto en el perfil como en el contenido de las ideas de su antiguo socio político, el libertario Javier Milei.

En ese marco, en un extenso diálogo en los estudios de Infobae, Espert planteó la necesidad de achicar el Estado -incluso con despidos de empleados públicos- bajar impuestos, acelerar la apertura comercial, hacer una reforma laboral integral, reordenar el sistema previsional y privatizar las empresas públicas superavitarias.



“Sobran 1.400.000 empleados públicos en Nación, Provincia y Municipios”, dijo el diputado nacional y no dudó en manifestar que “hay que cerrar Aerolíneas Argentinas” y dejar en manos de los privados empresas públicas como YPF, AySA y el Correo Argentino, entre otras.

Las propuestas se conocieron pocas horas después que también tomara estado público la plataforma electoral de Milei, el líder de La Libertad Avanza. “Mi candidatura no busca sacarle votos a él”, dijo Espert, aunque reconoció que apuntan ambos a un mismo universo de votantes. “Es la competencia”, dijo.

Definiciones salientes de la entrevista

1- “De ninguna manera mi precandidatura presidencial de Avanza Libertad en Juntos por el Cambio persigue sacarle votos a Milei”.

2- “Sí (hay que echar 400.000 personas del Estado Nacional). Y hay que echar un millón, aproximadamente, entre provincias y municipios. Son todos ñoquis”.

3- “Digo en campaña que sobran 1.400.000 empleos públicos, que hay que cerrar Aerolíneas Aerolíneas, privatizar todas las empresas públicas que sean superavitarias (YPF, AySA y el Correo) y hay que cambiar todas las leyes laborales”.

4- “Hay que hacer una reforma previsional. Hay un verdadero descontrol absoluto: son 52 regímenes diferentes. Si nos mantenemos en un régimen de reparto puede implicar aumentar la edad jubilatoria”.

5- “Argentina tiene que plantearse el comercio y no esta cosa estúpida que es la sustitución de importaciones. El peor pescado podrido que la sociedad argentina se compró es el proteccionismo industrial, que nos dejó un país con una minería destruida, petróleo destruido, turismo destruido, economías regionales destruidas, agro destruido y un calzoncillo valiendo como un BMW”.

6- “Hoy hay gente que está robando con los planes sociales. Dicen que lo necesitan cuando, en realidad, tienen trabajo. Es un plan social trucho. Es robarle al que necesita el plan social y robarle al contribuyente que paga impuestos”.

7- “Una hiperinflación es 3% de inflación por día. Estamos teniendo 8% y vamos a 10, 12 o 15% mensual. Estamos lejos todavía”.

8- “Se acabó esta joda de que se cortan las calles todos los días o que Moyano cuando no le gusta algo de una empresa va y la bloquea: es delito y aplicaremos la ley. Vamos a meter preso a Moyano y a cualquier sindicalista que viole la ley”.

9- “Juan Grabois dijo que estaba dispuesto a dar sangre y la verdad que le echaron agua fría con un grifo en el Sur y salió corriendo”.

10- “Discutir el sistema monetario, la dolarización, el real o el euro puede ser la frutilla del postre, nunca el plato principal. El plato principal son las reformas que hay que hacer y que son de sentido común: la apertura al comercio, la del Estado y la laboral”.

11- “Prefiero que Argentina tenga su Banco Central y emita su moneda. Me parece poco serio hablar de que somos un país sin que pueda emitir su moneda. Es como decir “soy adulto, pero uso todavía pañales, porque me hago pis encima”. Un país que se precie de tal, que tenga orgullo, tiene que tener moneda propia. Los países que no tienen monedas son países que son la nada misma”.

12- “Massa está para que la mecha de la bomba que el kirchnerismo armó se estire lo máximo posible hasta el nuevo gobierno”.

13- “El gobierno de Alberto Fernández tiene que pagar el costo político, económico y social del desastre que hizo y está haciendo con el cepo, con los 400 tipos de cambio, con Precios Cuidados, Precios Justos, tarifas pisadas y precios pisados. Lo tiene que blanquear, tiene que eliminar el cepo, empezar a ajustar tarifas y liberar todos los precios. ¿Por qué? Porque la lucha contra la inflación ya la perdió”.

14- “El Fondo puede empezar a discutir con el gobierno y la oposición mínimas pautas del nuevo programa, porque este programa está caído. Es muy difícil que el FMI adelante toda la plata del tramo que falta sin un acuerdo mínimo con la oposición. Desde la oposición le decimos al gobierno: pague los costos del desastre que hizo”.

15- “La idea conceptual es que Avanza Libertad, dentro de este nuevo espacio opositor que construimos con Juntos por el Cambio, tenga sus listas en todos los distritos que compitan contra la lista de Larreta y de Patricia Bullrich, o contra la lista de los radicales. Es confluencia para competir”.

Fuente: Infobae