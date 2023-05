Mensaje en clave de interna del FDT: Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz se mostraron juntos en una actividad social en Plaza de Mayo

El embajador en Brasil, Daniel Scioli y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se mostraron juntos en una actividad, este sábado, en la Plaza de Mayo, el mismo lugar donde está previsto que Cristina Kirchner hable a la dirigencia del Frente de Todos el próximo jueves. La actividad conjunta fue un mensaje en clave de la interna del Frente de Todos frente al ministro de Economía, Sergio Massa, que pide ser el único candidato del oficialismo en las PASO, y su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que también tiene la mira puesta en la Casa Rosada.

El encuentro entre los referentes afines a Alberto Fernández, en el marco de una “expo-feria de la economía popular y el cooperativismo” organizada por una secretaria dependiente de Tolosa Paz, fue un mensaje político cara a las Primarias, donde el ex motonauta y la dirigente de La Plata apuntan a competir por la Presidecia y por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Entre expositores y puestos de comida, volvieron a defender, esta vez al unísono, el mecanismo de las PASO como la mejor opción para dirimir candidaturas, en medio de la presión de Massa para ser el único candidato y ante la indefinición de la accionista mayoritaria del FDT, Cristina Kirchner, sobre sus preferencias. “Con Victoria tenemos una gran coincidencia en esta enorme tarea que tenemos por delante. La PASO es una gran oportunidad para fortalecernos. Yo creo que el candidato único es el pueblo, al que llamo a votar en defensa propia”, sostuvo Scioli, aunque sin mencionar a Massa.

“Con Daniel compartimos y venimos sosteniendo que la mejor construcción a 40 años del regreso de la democracia es que, corridos del escenario electoral Cristina y Alberto, no hay síntesis en una candidatura que no se construya legitimada por el voto popular. Tengo la expectativa que las PASO fortifique nuestro frente, le brinde amplitud y que sostenga la diversidad”, agregó Tolosa Paz junto a funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, que también forma parte de Movimiento Evita.

La ministra, que no descarta presentarse como candidata a gobernadora bonaerense, se refirió al escenario en la provincia de Buenos Aires, donde el jefe provincial Axel Kicillof aguarda la venia de Cristina Kirchner para lanzarse definitivamente por la reelección, aunque no se descarta que corra por la Presidencia: “Todavía no se terminó de definir”, recordó Tolosa Paz. Y: “Para tener garantías de que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por el Frente de Todos, con PASO o sin PASO nos va a encontrar en una mesa de discusión y en un acuerdo que nos permita seguir adelante”.

“Yo soy una de las convencidas de que el 13 de agosto es el primer partido y para ese partido hay jugadores muy claros, hay hombres y mujeres que estamos comprometidos y seremos titulares o suplentes de lo que tenemos que construir, que es una gran victoria el 13 de octubre, que nos permita caminar el 22 de octubre con un triunfo definitivo”, sostuvo la referente platense.

El día viernes, Massa dio su propia señal, en un publicitado encuentro con su tropa en San Fernando, uno de los municipios bonaerenses bajo su control. “Para que haya orden económico tiene que haber político y premisas claras. Cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera, lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre. Y nosotros estamos obligados a dar certidumbre”, lanzó el ministro, que también le habló a Cristina Kirchner.

“Tuvimos coincidencias y diferencias con algunos sectores ante de constituir el Frente de Todos. Pero en 2019 se pudo armar porque hubo generosidad. Cristina era la que más medía, pero decidió romper los techos. Y esa tiene que ser también la generosidad para construir el 23. Sino, lo que terminamos haciendo es no cediendo”, sostuvo.

