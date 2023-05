El Congreso de Perú declara a López Obrador persona ‘non grata’ y profundiza la crisis bilateral con México

El Congreso de Perú ha declarado persona non grata por segunda vez en poco más de tres meses a un jefe de Estado de la región. Si en febrero sucedió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber dicho que la “Policía marcha como nazis contra su pueblo”, esta lunes el Parlamento ha tomado una medida equivalente contra el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Relaciones Exteriores del legislativo aprobó la moción con amplia mayoría: 11 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones -.en el caso de Petro fueron 13 a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones-. El documento exhorta al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las “acciones necesarias” para que López Obrador no pise suelo peruano. Al menos, durante el mandato de Dina Boluarte, que asumió el cargo el pasado diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, hoy en la cárcel.

Se trata del enésimo choque, el más duro y determinante, tras cinco meses de escalada de las tensiones, que se remontan justo a finales del año pasado. En todo este tiempo, López Obrador ha defendido sin matices a Castillo, negando su intento por quebrar el orden constitucional. Además, el presidente mexicano ha rechazado de plano reconocer la investidura de Boluarte. Por último, también se resiste a entregarle la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico al no considerar su mandato como legítimo.

En estos cinco meses, las relaciones diplomáticas entre México y Perú quedaron reducidas a encargados de negocios. El Ejecutivo de Boluarte ordenó la expulsión del embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y a su vez, dispuso el retiro definitivo de su máximo representante en México, Manuel Talavera. La semana pasada las aguas volvieron a un punto de ebullición cuando López Obrador justificó su negativa de pasar el testigo de la presidencia pro témpore diciendo que “no es legal ni legítima”. Estas palabras provocaron la respuesta de la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien tildo esa postura de “negligente”.

López Obrador ya se había pronunciado sobre la moción del legislativo peruano en la víspera del debate, calificando al Congreso de estar “mal asesorado”. “Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato. No es correcto”, afirmó el mandatario, que volvió a insistir en que Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde diciembre por dos órdenes de prisión preventiva, debe ser liberado. “Le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente, de restituirlo para que se haga un acuerdo y se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, y que sea el pueblo del Perú el que decida”, agregó.

Por otra parte, existe otra moción, impulsada por una congresista del derechista Avanza País para que se demande al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que “viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” y “afecta los derechos y expectativas” del Estado peruano. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Maricarmen Alva, celebró la medida en contra de López Obrador: “El Perú se respeta y no nos cansaremos de defender nuestra democracia”.

Fuente: El País