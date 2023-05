Elecciones en Santa Fe 2023: cómo incide la interna nacional del PRO en la campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe

A dos semanas del cierre de listas para las elecciones provinciales 2023 en Santa Fe, los principales referentes nacionales del PRO y de Juntos por el Cambio ya empezaron a mostrar sus preferencias respecto a los precandidatos locales que se enfrentarán en las primarias del 16 de julio dentro de la interna del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta no disimula su apoyo al precandidato a gobernador y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Su principal rival en la interna nacional del PRO, Patricia Bullrich, hace lo propio con la senadora Carolina Losada, quien dirimirá ante su correligionario Pullaro y la socialista Mónica Fein quién será el o la postulante del frente Unidos para enfrentar al peronismo en las elecciones generales del 10 de septiembre.

Tras los malos resultados electorales de 2019 y 2021, el PRO santafesino declinó la idea de presentar una propuesta propia. La decisión es acompañar los dos armados encabezados por la UCR. Así, la ex diputada nacional del PRO Gisela Scaglia fue elegida por Pullaro como compañera de fórmula, mientras que el presidente del partido a nivel nacional, Federico Angelini, se presenta como vice en la lista liderada por Losada.

La coalición opositora buscará en las Paso de julio quedar como el frente más votado en Santa Fe de manera tal de encarar la segunda mitad de la campaña con la idea que el cambio es inminente, un mensaje dirigido a sus propios votantes, pero sobre todo a los indecisos.

En ese marco, el apoyo de los dos presidenciables del PRO a los precandidatos locales de Unidos persigue el objetivo de “nacionalizar” la elección en la provincia de Santa Fe, una estrategia diametralmente opuesta a la que –hasta ahora– viene mostrando el peronismo local y sobre todo el espacio que conduce el gobernador Omar Perotti.

El apoyo de Rodríguez Larreta a la precandidatura de Maximiliano Pullaro

Una semana después del cierre de listas en Santa Fe, Rodríguez Larreta viajó a Rafaela para acompañar a Pullaro en una serie de reuniones con entidades productivas. Allí hablaron de “trabajar juntos” contra la inseguridad, con un plan coordinado entre la provincia y la Nación.

Durante aquella visita, Pullaro no se guardó ningún elogio: “Horacio (Rodríguez Larreta) es un gran gestor, muy reconocido por todo lo que hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también va a ser reconocido por sus aportes para el cambio definitivo en la República Argentina y dejar atrás el atraso populista del kirchnerismo”.

El alcalde porteño prometió meterse de lleno en la campaña local: “Vamos a apoyar a la provincia en su enorme potencial productivo y de generación de empleo. En un momento de gran demanda, con Santa Fe tenemos la oportunidad de convertirnos en el principal proveedor de alimentos del mundo. Tenemos que dejar atrás a este gobierno que se ha ensañado contra el interior productivo, contra la producción agrícola y ganadera, con el objetivo de extraer recursos para bancar su política en el conurbano bonaerense”.

Larreta también aprovechó su paso por Rafaela para diferenciarse de Bullrich, luego de que la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricia Macri propusiera enviar el Ejército a Rosario para “pacificar” la ciudad. “En primer lugar –contestó el alcalde porteño– voy a enviar el Ejército a las fronteras para liberar efectivos de Gendarmería que serán destinados a Santa Fe; en segundo lugar, ocupando los cargos vacantes de la Justicia Federal; tercero, aislando junto a la provincia a los narcos en las cárceles; y en forma paralela vamos a acompañar al gobierno provincial para reforzar, modernizar y equipar a la Policía de Santa Fe”.

Rodríguez Larreta y Pullaro ya se habían mostrado juntos en Buenos Aires antes del cierre de listas. El 3 de mayo, el alcalde porteño recibió al actual diputado santafesino a quien le brindó su apoyo de cara a las próximas elecciones: “Coincidimos en trabajar juntos y en equipo”.

El precandidato presidencial y el precandidato a gobernador vienen compartiendo reuniones y agenda desde la campaña de 2021, cuando Pullaro se postuló como senador nacional y cayó en la interna, por escaso margen, ante la vencedora de aquella elección: Carolina Losada.

Patricia Bullrich colabora con el armado de los equipos de Carolina Losada

No había pasado desapercibida, en marzo, la foto que se tomaron en Rosario Carolina Losada y Federico Angelini con el ex presidente Mauricio Macri. En aquel entonces todavía no habían anunciado la fórmula, pero ya se dejaba ver la preferencia del ex mandatario nacional hacia la actual senadora por la provincia de Santa Fe, que viene de ganar las elecciones intermedias 2021 y ahora busca pegar el salto a la Casa Gris.

Confirmada la fórmula Losada-Angelini, la ex presidenta del PRO nacional Patricia Bullrich también se empezó a inmiscuir en la campaña provincial. Según consigna el periodista Pablo Fornero en Letra P, equipos técnicos de Bullrich contribuyen al armado de un plan en seguridad para la precandidata a gobernadora Carolina Losada.

Desde el PRO confirmaron que cuatro especialistas en seguridad enviados por Bullrich viven en la ciudad de Rosario desde hace al menos hace dos meses dedicados exclusivamente a la elaboración del plan de seguridad de Losada.

La ex ministra de Macri tiene su propio plan en caso de ganar las elecciones presidenciales: enviar al Ejército a Rosario –la ciudad más violenta del país, cuya tasa de homicidios cuadriplica la media nacional– para colaborar en el combate al crimen organizado. La idea de Bullrich incluye el envío de cinco mil uniformados “para recuperar el territorio” y la conformación de un “bloque de búsqueda de inteligencia criminal” inspirado en el modelo que desarrolló Colombia para enfrentar a las organizaciones narco.

Bullrich vs. Rodríguez Larreta, una disputa nacional que se trasladó a las provincias

El último martes, la precandidata presidencial Patricia Bullrich volvió a exponer sus diferencias con el jefe de Gobierno porteño, a quien le pidió “tener un discurso de nivel” durante la campaña y que “reconozca las realidades de cada lugar”.

Por su parte, Rodríguez Larreta consideró que quien “gana conduce y quien pierde acompaña”, en referencia a la disputa de Juntos por el Cambio de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, en las que también competirá Bullrich.

Mientras buscan posicionarse como líderes de la oposición, Bullrich y Larreta observan con alguna preocupación el panorama fuera de la ciudad de Buenos Aires. Es que, desde que comenzaron a celebrarse las elecciones locales en distintas provincias del país, Juntos por el Cambio todavía no pudo celebrar ninguna victoria de resonancia nacional.

Las elecciones en Santa Fe son, para los dos precandidatos presidenciales del PRO, una oportunidad de oro para mostrar un buen resultado en una provincia de peso. Por eso, no van a dejar pasar la oportunidad de pegarse todo lo posible al proceso electoral santafesino en busca de llevar agua a sus propios molinos.

Con informacion de Aire de Santa Fe.