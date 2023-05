Rodríguez Larreta dio definiciones sobre el campo: su plan de exportaciones, la derogación de las retenciones y Agricultura otra vez como ministerio

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dio, esta mañana, amplias definiciones sobre el lugar que ocupará el campo en caso de ser elegido presidente. “Va a ser protagonista, es el futuro de la recuperación de la Argentina, lo más importante es su valoración, motor de crecimiento y recuperación del país”, enfatizó en La hora del campo por radio Continental.

El alcade de CABA, y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, ratificó que al campo “hay que darle reglas claras” para poder duplicar las exportaciones agroalimenticias en seis años. Para ello propuso “buscar una política de acuerdos comerciales, muchísimo más agresiva con actitud diplomática vendedora”. Y que, de la mano de eso, “también hay que dar estabilidad, previsibilidad, ir a un solo tipo de cambio lo más rápido posible, sacar este cepo que tenemos hoy”.

Rodríguez Larreta también expresó que las retenciones “son un pésimo impuesto, horrible”. “¡Basta!”, exclamó. ”¿De dónde va a salir el dinero para los planes y todo el gasto excesivo que hay?”, le preguntaron desde el programa. “Vamos a bajar a cero todo lo que son los derechos de exportación a las economías regionales, tenemos identificado más de 200 productos”, reveló.

Y también dijo que en su eventual futuro gobierno la Subsecretaría de Agricultura (dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) tendría mayor rango institucional. “¿Qué necesidad de tener 20 ministerios, con 20 ministros, más los secretarios y los subsecretarios, choferes?”, se preguntó acerca del “despilfarro del Estado”. Y se contestó: “Igualmente, creo que Agricultura debería ser Ministerio porque es el sector que representa el 70% de las exportaciones de Argentina. Soy un apasionado de la producción y el desarrollo, esto va a ser prioritario para el próximo presidente de la Nación que voy a ser yo”, repitió Larreta al aire.

El funcionario cambiemita enfatizó que “la recuperación de nuestro país va a estar liderada por el campo” y que “las proteínas animales son una de las mejores oportunidades de desarrollo. También podríamos estar exportando muchos más productos lácteos. Voy a sacar toda esta locura de los cupos de exportación”, sostuvo. Y detectó uno de los inconvenientes de la industria: “Hoy tenemos un problema con el dragado de la hidrovía (Paraná-Paraguay), las naves usan la mitad de tonelaje que necesitan y esto duplica el costo del flete”.

Y le apuntó al Gobierno de Alberto Fernández. “Han olvidado y agredido al campo todo el tiempo y hoy el mundo necesita alimentos argentinos. Hay que terminar con la Argentina de la agresión y la violencia, el que no piensa como yo es un enemigo”, enfatizó.

El jefe de Gobierno porteño también respondió acerca de los planes sociales. “Hay subsidios, que se les dan a gente, que no los necesita como a las famosas organizaciones sociales, todo eso es reducción del gasto”. Y argumentó: “No son necesarios los intermediarios (para los beneficios sociales) que no sólo se quedan con algo en el camino sino que usan ese poder de intermediación para apretar a la gente para que vaya a las marchas”.

También expresó, en materia económica, que para bajar la inflación “la manera es dejar de emitir” y repitió que “hay que darle independencia al Banco Central”.

En el plano político, con respecto a su asistencia al último Tedeum por el 25 de Mayo, el alcalde porteño dijo que no saludó a Alberto Fernández. Y, ante balances de la gestión del Frente de Todos, calificó de “fracaso” el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Por último, de cara a las elecciones presidenciales de octubre, afirmó que “estoy preparado para esto, conozco el funcionamiento del Estado, esto no lo salva uno solo”. Y agregó: “Lo único que propongo es trabajar: hechos y resultados. Creo en la experiencia y en el estudio. Lo que me comprometo en Ciudad lo he cumplido, se que no es fácil pero es posible”.

Con información de www.infobae.com