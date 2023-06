La campaña de Maximiliano Pullaro: propuestas y equipos técnicos en busca del voto transversal

Una campaña propositiva. Así es como Maximiliano Pullaro buscará imponerse en la interna del no peronismo nucleado en Unidos para Cambiar Santa Fe. Con la agroindustria, la infraestructura y la seguridad como ejes discursivos, el precandidato a gobernador hace gala de sus equipos técnicos, un tópico en el que está convencido de que saca diferencia con respecto a sus competidores. En las huestes del radical hay confianza, hablan de un voto transversal a los segmentos sociales y partidarios, pero no quieren relajarse: “Trabajamos como si estuviésemos diez puntos abajo”.

Mientras apuesta a la capilaridad del aparato radical vía senadores, diputados y el foro de intendentes y presidentes comunales radicales -liderado por el mandamás de la localidad de San Jerónimo Sud, Horacio Ciancio-, el equipo del precandidato tiene un seguimiento constante del humor social vía encuestas.

Además, recurre a consultores de renombre nacional: hace poco más de un mes terminó su relación con Mario Riorda y comenzó a trabajar con Guillermo Seita, uno de los pocos gurúes que tocó con todos.



En el entorno de Pullaro dicen que “esta no es una campaña para TikTok, es una campaña para ser gobierno” como justificación de los atributos que más buscan destacar: decisión, coraje y que “entiende lo que es un proceso de toma de decisiones”. Ahí también radica la opción por lo propositivo y evitar la discusión con Carolina Losada, la rival interna que lo busca desde el inicio tirándole munición gruesa: “Lo que hace es vieja política, la gente no quiere ver a la política peleándose, quiere que resolvamos problemas y mostremos equipos”, plantean.



La campaña del postulante tiene tres ejes temáticos: infraestructura, agroindustria y seguridad. Con su lanzamiento en pleno campo, vía streaming, le hizo un guiño a los primeros dos. De seguridad habla, pero dado su pasado como ministro del área en la gestión de Miguel Lifschitz, no quiere saturar: “Maxi no necesita mostrar atributos en seguridad, no es necesario estar redundando en eso, es un problema que tienen nuestros adversarios a los que nunca les tocó enfrentar a nadie”, explican en su entorno. La decisión es abordar el tema con propuestas. Otra vez, el enfoque propositivo.



En el laboratorio afirman que las encuestas que manejan le son favorables y revelan un voto transversal a las clases sociales e incluso a lo partidario. Sus colaboradores cuentan que en el último tiempo lograron penetrar en el segmento de más estudios de la sociedad y lo atribuyen a haber mostrado equipos técnicos, experiencia y preparación. En los sectores con menos estudios ya tenía una fortaleza, atribuida a que son los que más sufren la inseguridad y que “cuando Maxi era ministro se sentían más cuidados”, aseguran.

Justamente, es este último motivo al que también se le atribuye estirar la transversalidad en el voto de Pullaro a lo partidario. La proporción que maneja su equipo es que de cada cinco votantes que tiene, uno es más cercano al peronismo. “Suele ser un voto de los barrios, gente que es peronista pero extraña ciertas acciones de la policía de cuando era ministro y por eso lo ponderan, sin importar su discurso duro contra el kirchnerismo”, cuentan, siempre según sus encuestas.

Ese voto, dicen en el pullarismo, es duro porque, al plantear distintos escenarios en las encuestas, Pullaro siempre mide igual. Por eso, le restaron importancia a la novela de los candidatos de Javier Milei. Eso sí: detectaron un crecimiento cuando Clara García dejó de estar en la ecuación. ¿Por qué? “Había similitudes discursivas y además mucha gente ve a Maxi como una continuidad de Lifschitz, ese votante Clara lo disputaba con mayor eficacia”. En ese sentido, alrededor del radical valoran y mucho la presencia de Federico Lifschitz, hijo del exgobernador, como su postulante al Concejo Municipal en Rosario.

En cuanto a la cuestión geográfica, el equipo del precandidato apunta todos los cañones al departamento General Obligado, tierras del senador Orfilio Marcón y del precandidato a diputado provincial Dionisio Scarpín, aliados de Carolina Losada. En el pullarismo están convencidos de que la elección de 2021 la perdieron con la periodista en esa zona, por eso se ocuparon de un armado consistente y son optimistas allí. “En el resto de la provincia, incluidas Rosario y Santa Fe, no hay flaquezas”, destacan.

Los equipos técnicos tienen un rol fundamental en el relato de campaña de Pullaro, por eso se encarga de mostrarlos y organizar actividades con ellos. Incluso, participaron de su lanzamiento. Virginia Coudannes, precandidata a senadora departamental en La Capital, y Jorge Álvarez, exministro de Desarrollo Social de la provincia, son los coordinadores del área. El protagonismo es tal que Coudannes, por ejemplo, condujo el acto de oficialización de la candidatura y varios encuentros públicos de toda la maquinaria teórica del pullarismo.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe.