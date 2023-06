Benjamín Vicuña y la China Suárez se habrían peleado por una foto: “Él está indignado”

Desde que se separaron, Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez intentaron tener una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos, Magnolia de 5 años y Amancio, de 2. Pero esto no siempre fue posible. En esta oportunidad, la periodista Paula Varela reveló detalles de una fuerte pelea que habrían mantenido en las últimas horas.

En Socios del Espectáculo, el ciclo de El Trece, la panelista contó este lunes que la actriz viajó a Uruguay por un mes por compromisos laborales, a filmar una película en Montevideo. Este hecho, que también lo subió la China a sus redes sociales, parece que no le cayó muy bien a Vicuña porque no le gusta que los chicos falten al colegio, en especial su hija mayor, que está en la última etapa de preescolar.

“Está muy indignado porque los chicos no van al colegio”, reveló la periodista al aire con respecto al motivo que habría desatado el enojo del actor chileno. “Tuvieron una discusión bastante fuerte antes de que la China viaje”, destacó.

“La China con el tema del colegio es bastante relajada, pero Benjamín es estricto con que se hagan presente en el colegio. Entonces esto generó una discusión bastante fuerte”, explicó Varela. Pero también se refirió a que el problema se habría generado con anterioridad a este viaje, debido a unas fotos de su expareja con los dos nenes que la actriz compartió en sus redes sociales.

Todo comenzó hace una semana cuando la China subió a sus historias de Instagram una foto en la que se veía a Benjamín con Magnolia, la nena más grande que tienen en común. Con un mensaje que decía: “Mi bebita”, la China había compartido esta postal a sus seguidores. En ese momento, él se comunicó con la actriz para pedirle que por favor la baje.

“Ella muestra que hay buena onda, pero después él levanta el teléfono y se queja”, aseguró Varela. “Ni siquiera estaba arrobado porque no se siguen, porque está todo mal en la relación, pero hablan lo mínimo e indispensable por sus hijos”, continuó. Entonces, ella la quitó de las redes sociales.

Durante este último fin de semana, en tanto, la China subió a sus historias una imagen del padre de sus hijos con sus dos pequeños, con una leyenda que decía: “Los Vicuña”. Este gesto hizo que muchos de sus seguidores especularan con una posible reconciliación de la pareja. Pero nada más alejado de la realidad. En ese momento, según relató la periodista de Socios, el actor la habría llamado enfurecido a la madre de sus hijos para que otra vez baje de inmediato esa foto de su historia, que hasta el mediodía de este lunes se podía visualizar. “La China cocora, cocora, la dejó todavía puesta”, aseguró Varela.

Otras fuentes cuentan que, en realidad, este enojo se debió a que las fotos pertenecen a una producción por el Día del Padre y que todavía no habían sido publicadas. No obstante, la panelista aseguró: “A Benjamín no le gusta que ella muestre que son una familia perfecta cuando no lo son. Él no quiere que su imagen aparezca en el Instagram de la China, porque ni siquiera se siguen en las redes y tampoco él había subido estas fotos primero. Está todo bastante frío en esta relación aunque ella intente mostrar lo contrario”.

Con informacion de Infobae.