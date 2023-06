Sigue la campaña sucia contra Pullaro

El equipo de Carolina Losada sigue jugando al fleje en su interna con Maximiliano Pullaro. Ahora fue el compañero de fórmula de la periodista, Federico Angelini, el que rompió el silencio y se sumó a la ofensiva: “En 2019 Omar Perotti ganó prometiendo paz y orden, lo que quiere decir que en la gestión de Pullaro no había ni orden ni paz”, dijo Angelini en una gacetilla distribuida a los medios. ¿El objetivo? Mantener el tema en los primeros planos, reconocen en su entorno a Letra P. Elisa Carrió, una líbero que juega por lo suyo y solo por lo suyo.

“Pullaro tiene que explicar nombramientos de jefes de Drogas Peligrosas que terminaron presos por narcotráfico”, disparó Angelini, poniendo el foco una vez más en la gestión del precandidato como ministro de seguridad. “Me preocupa que la política y la sociedad hayan perdido la capacidad de asombro de que estas cosas pueden pasar y que no tienen nada que ver con lo que estamos sufriendo en Santa Fe, con la tragedia que estamos viviendo en Rosario, y que además, hoy nos podemos presentar como candidatos a gobernador y no pasa nada”, añadió.



El titular del PRO nacional elogió a Losada porque “tiene una cualidad muy grande que es decir las cosas de frente, y eso marca la genuinidad y sinceridad con la que puede expresarse, porque no tiene ninguna atadura”. Para Angelini, en Santa Fe “las propuestas son muy parecidas”, por lo que se está discutiendo “quién tiene el liderazgo, la capacidad, el coraje y la decisión política para llevar adelante y aplicar esas medidas que no se aplicaron nunca” y que “quienes alguna vez estuvieron en el gobierno no las aplicaron”.

Los dardos envenenados de Losada a Pullaro comenzaron hace una semana, pero la pata del PRO que responde al precandidato a vicegobernador no había hecho declaraciones públicas. A ese silencio que comenzaba a hacer algo de ruido se le sumó que Patricia Bullrich, dijo que tenía “honestidad intelectual” y que por eso reconocía que, si bien Pullaro tuvo “equivocaciones” al elegir jefes policiales, “eso no lo convierte en narcotraficante”. Horacio Rodriguez Larreta, el otro presidenciable PRO, también había defendido a Pullaro.



El silencio de Angelini en los primeros días de la polémica lo atribuyen a una estrategia diseñada por el comando de campaña. “La gente que asesora a Carolina decidió que lo mejor era que ella encabece la crítica fuerte primero”, contaron. La referencia es para el ideólogo de la estrategia de campaña de Losada, Lucio Guberman. “Ahora Federico sale para sostener el tema en los primeros planos”, añadieron en la explicación.

En el angelinismo ven algo así como un triunfo en la conferencia de Pullaro del lunes: “Cometió un error, hablando le dio entidad al tema”.

Lo paradójico es que, con Pullaro como enemigo en común, Angelini quedó del mismo lado que Elisa Carrió, quien en la misma entrevista en la que criticó al radical dijo que el macrista es “un puntero que ahora es presidente del PRO” y rechazó su presencia en la mesa política de Juntos por el Cambio. “Yo ni lo saludo”, lo despreció la líder de la Coalición Cívica, en el marco de la discusión por el ingreso o no del gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio que divide al partido amarillo que preside el santafesino.

En varias entrevistas, Angelini atribuyó los dichos de Carrió a que “usa los canales de televisión como método para instalar candidatos” y que solo está interesada “en conseguir diputados”. Si bien en la pública la contradicción está planteada, en off los laderos de Angelini creen que detrás de los dichos de Carrió contra Pullaro también hay un pase de facturas, ya que Lilita le atribuye la renuncia al bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados de la legisladora Carolina Castets, quien hoy es una de las principales referentes del radical en la ciudad de Reconquista.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe.