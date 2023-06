Paula Chaves blanqueó el motivo por el que se enfrentó a Mariano Iúdica: “Él era muy bocón”

Este miércoles, Paula Chaves estuvo de invitada en el piso de LAM (América) y en un tramo de la conversación con Ángel de Brito y las “angelitas”, la actual conductora de Pasaplatos Famosos (El Trece) se refirió al rumor de una supuesta enemistad con Mariano Iúdica.

La mujer de Pedro Alfonso reveló que estuvieron enfrentados pero que luego lo perdonó. “A mí se me pasa el enojo de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada, no lo podía ni ver. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Nos abrazamos y hablamos. Era muy bocón”, dijo al respecto.



“Dijo algo de vos que no te gustó”, le apuntó De Brito. “No me acuerdo bien, pero en una comida, de un elenco en Villa Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y, cuando él se fue, me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”, agregó.

Paula señaló que Mariano Iúdica tenía “tejes raros”. “Ahí me di cuenta que estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz”, remarcó y agregó: “Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”.

“Trascendió otra cosa... Horrible”, dijo Marcela Feudale desde el panel. “Había dicho algo más íntimo”, agregó Ángel, como para tirar más leña al fuego. Pero Paula quiso evitar cualquier tipo de conflictos y comentarios. “Me lo dicen después del aire”, pidió la invitada, quien luego aseguró haber dejado este conflicto en el pasado. “El enojo se me pasa rápido”, cerró la cuestión.

Días atrás y respecto a peleas o entredichos entre figuras del ambiente, la propia Paula se refirió a una supuesta enemistad entre su marido y José María Listorti. Ocurrió durante un móvil en vivo en Socios del Espectáculo. “Pau, hablando de peleas... -comenzó Paula Varela para introducir la pregunta- Cuando estuvo José María de invitado dijo que, en su momento, no se llevaron bien con Pedro mientras grababan la última película y que él no se presentó a todo lo que era la rueda de prensa. José María sintió que él tuvo que salir a poner la cara por los dos. Pedro contestó y dijo un poco que sí, que eso fue cierto”, explicó la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

La primera reacción de la conductora de Pasaplatos Famosos fue tratar de minimizar la cuestión y no darle tanta entidad a la pelea en sí. “No me acordaba de ese momento, posta”, dijo Paula y luego detalló la manera de ser que tiene su marido buscando explicar su accionar frente a distintas ocasiones: “Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. Cuando trabajábamos en Ideas del Sur -productora de Marcelo Tinelli-, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: ‘Paula, por Dios, Pedro no nos contesta hace tres días’. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía ‘¿qué onda este pibe que no contesta?’”, contó la modelo.

“A mí me da calor que no conteste, porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero con los años entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa: ve quién es, si no quiere contestar no contesta. Y vive tranquilo así”, siguió Paula.

Por su parte, se refirió puntualmente a lo sucedido seis años atrás, en la última película que protagonizaron Pedro Alfonso y José María Listorti. “En su momento (Pedro) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”, dijo sobre el distanciamiento entre los hombres.

E hizo una salvedad sobre el verdadero vínculo entre ellos: “Pero en realidad, con Jose creo que nunca hubo una pelea ni mucho menos”. Por su parte, enfatizó en que “no hubo una pelea puntual”: “Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos”.

Con informacion de Infobae.