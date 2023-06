¿Qué festejaron los periodistas ayer en Rafaela?

Ayer se conmemoró el Día del Periodista, y en Rafaela las agrupaciones que aglutinan a los hombres y mujeres de la prensa se juntaron a compartir y levantar la copa.

Lo que en realidad me pregunto ¿Qué festejaron ayer los trabajadores de prensa?.¿ Festejaron el silencio que predomina ante alguna tropelías de “ilustres” ciudadanos que con la pauta tapan todo?. ¿Festejaron la permanente complicidad con los dueños de la billetera?. ¿Festejaron el estar atados de pies y manos por miedo a perder el trabajo?. ¿Festejaron la genuflexión a que nos tienen acostumbrados con los poderosos?. ¿Festejaron la nula libertad que tienen los trabajadores ante las imposiciones de los dueños de los medios?.

En Rafaela no hay libertad de prensa, eso lo percibe cualquier lector de los dos únicos medios gráficos qué hay en la ciudad y que la titularidad de los mismos es más que dudosa, solo se sabe quien da las órdenes, quien da las directivas, quien es la persona que permite o no permite expresarse. No hay libertad tampoco en el principal medio radial de la ciudad, en donde el poder político puso sus garras e hizo leña del árbol caído y ahora tienen a bufones que dicen lo que les permiten sin siquiera poder tener libertad para apartarse una coma de lo que los obligan desde arriba. En ese medio, las mañanas son ocupadas por el peor de los bufones, el más borocotizado de la radiofonía.

Con la pauta piensan que todo lo pueden , con la pauta creen que todo lo solucionan, pero no es así. Los sinvergüenzas sólo pueden acallar las voces de los inmorales, los que se dicen periodistas pero se mueren de miedo antes de informar la verdad por terror a la reprimenda.

Ayer en Rafaela los periodistas poco y nada tenían para festejar, solo el cobrar por alguno de los bandidos del poder el sobre que les garantiza el silencio, que no es otra cosa que la complicidad de los que poco y nada saben ni sabrán de la ética periodística.