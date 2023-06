Carolina Píparo contra Juntos por el Cambio: “Mezclaron todas las listas, dudo que salga algo claro”

La antesala al cierre de listas tuvo una intensidad bastante acelerada. Las discusiones, acusaciones cruzadas, cambios constantes, confirmaciones a último momento. Así se está manejando la política para este año que es el que esperan la mayoría de los dirigentes. Entre las diversas cuestiones, Carolina Píparo, del espacio de Javier Milei, salió al cruce de Juntos por el Cambio.

En La Libertad Avanza se mantiene una armonía que lejos de conseguir están Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. El espacio que comanda Javier Milei está pasando por desapercibido a causa de que el poder no se divide y que uno solo irá por la presidencia. Con el camino allanado hace varios meses, solo se concentra en el armado de listas.

Una de las que se incorporó recientemente fue Carolina Píparo. La legisladora nacional se sumó al armado de Javier Milei y nada más ni nada menos será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente formaba parte de Avanza Libertad, partido comandado por José Luis Espert. Diferencias la condujeron a cruzarse a la otra fuerza liberal.

La ya confirmada precandidata a gobernadora, disparó contra Juntos por el Cambio por la diversidad que hay dentro de la coalición: “En Juntos por el Cambio han mezclado todas las listas: ¿qué va a salir de todo eso, qué idea de Gobierno? Dudo que salga algo concreto, algo claro“, manifestó la diputada nacional según Noticias Argentinas.

Además de la alianza opositora, sumó al ex compañero de banca: “Espert cambió de vientos: están las fotos. En el 2021 me fui de Juntos por el Cambio, muy convencida, salí por la Provincia a defender las ideas de la libertad y acá me quedo. Me fui con diferencias y pudiendo decirlas todas”, concluyó una de las víctimas de la inseguridad dentro de la provincia de Buenos Aires.

Con información de www.elintransigente.com