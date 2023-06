Cómo influye el triunfo de Martín Llaryora en Córdoba, en el resto del país

Martín Llaryora se impuso en las elecciones en Córdoba y será el próximo gobernador de la provincia. El candidato de Juntos por Córdoba logró el 42, 76 % de los votos frente a Luis Juez, de Juntos por el Cambio, quien quedó en segundo lugar con 39, 7 %. En un contexto electoral en donde hubo mucha abstención de votantes, y también votos en blanco, Canal E se contactó con el analista económico Hernán Madera para saber, qué influyó para que el oficialismo cordobés lograra tener un nuevo período ahora.

“La gran pregunta del momento es si Juan Schiaretti va a llegar a agosto”, comenzó Madera ya que Martín Llaryora dijo:” Hay una generación que se retira. Empezamos de cero”. Pero además: “Se perdió la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y se ganó raspando”, es decir que,” se ganó por solamente tres puntos cuando ellos mismos dijeron que iban a ganar por 5 puntos de mínima”, sostuvo el entrevistado.

Para Madera, lo que representa la victoria de Llaryora es que, “va a haber un peronismo grande que va a sobrevivir”.

Con respecto al contexto nacional, Madera sostuvo que, “el próximo presidente será liberal” y esto significará ,“que con el litio se va a mantener el status quo y no va a haber suba de retenciones. El proyecto que está en el Congreso sobre industrialización del litio no se apruebe y no se avance sobre las provincias con ese tema”. Y añadió: “Probablemente se va a avanzar en reformas estructurales: la reforma tributaria, laboral y la reforma del Estado”.

Volviendo a Córdoba, Madera opinó sobre la idea de una baja o eliminación en las retenciones. “Veo difícil que el peronismo apoye en bloque una baja de retenciones, porque se fundó sobre capturar los recursos del agro” y agregó que “ve más probable que Juntos por el Cambio lo intente”. Par el entrevistado, si se eliminan las retenciones hay que decir de dónde van a salir esos otros recursos “y no es creíble decir que van a hacer van a salir de un impuesto a las ganancias al campo, porque es difícil de cobrar”.

Para finalizar, Madera sostuvo: “Yo creo que salvo algunos planes sociales, tiene que haber un ajuste fuerte en el Estado que cualquiera de los candidatos va a tener que afrontar”.

Con información de www.perfil.com