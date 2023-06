Gerardo Morales: “Lo que me gustó de Horacio es que demostró que él no tiene jefe”

En contexto de internas dentro de Juntos por el Cambio, luego de la presentación de las boletas de cara a las PASO, el gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, elogió a su compañero de fórmula Horacio Rodríguez Larreta. “Lo que me gustó de Horacio es que demostró que él no tiene jefe”, contó.

Morales planteó que, para enfrentar los años siguientes, la Argentina necesita un “presidente con capacidad de liderar”, lo que según dijo no significa “gritar y hacerse el bravo”, sino más bien “tomar decisiones, bancar situaciones, tener el coraje de hacerlo, de escuchar y dialogar”, algo que prometió llevar a cabo, tanto él como Larreta.

De cara a las próximas elecciones, el candidato a Vicepresidente se mostró optimista al asegurar: “El gobierno va a pasar a ser oposición” y enfrentarlos desde el oficialismo es posible, por lo que resaltó el trabajo que él llevó adelante en Jujuy y que el jefe de Gobierno porteño realizó en la Ciudad estos últimos años. “Una característica que tiene la fórmula que integramos con Horacio es que somos dos hombres que gestionamos que tenemos que resolver problemas todos los días”, expresó y agregó: “Nos equivocamos, acertamos, pero gobernamos, y en mi provincia hemos generado una gran transformación y Horacio también acá en la ciudad”.

En este sentido, contó qué fue lo que lo llevó a compartir la fórmula con el referente del PRO. “Lo que me gustó de Horacio es que demostró que él no tiene jefe”, aseguró.

Las declaraciones del mandatario provincial se dan antes de que presente junto a Larreta una serie de propuestas de campaña vinculadas al trabajo. Lo mismo harán la semana próxima con iniciativas vinculadas a la educación. “Cada semana vamos a ir presentando martes y jueves ideas que tenemos sobre un plan de gobierno que queremos poner con Horacio y con toda una coalición muy fuerte”, afirmó sobre las recorridas que tienen planeadas en Buenos Aires todos y en el interior del país

En el caso de lo previsto para este jueves, se oficializarán las “10 propuestas laborales”, bajo el título “La revolución del trabajo”. Uno de los puntos más importantes, según contó Morales en diálogo con A24, es “quitarle el manejo de los planes a las organizaciones sociales”, para así establecer un contacto directo con el beneficiario del plan social a través de un dispositivo móvil.

En ese sentido, el gobernador de Jujuy relató que apostarán por incentivar la formación y capacitación de aquellas personas que gocen de algún beneficio estatal durante el primer año de mandato, en caso de que la fórmula encabezada por Larreta gane las próximas elecciones. Estos cursos serán de carácter “obligatorio”, de acuerdo con las declaraciones del líder radical.

“Vamos a crear medidas que van a ser trascendentes en este perfil productivo de desarrollo con un criterio federal que genere empleo, entonces la gente en el segundo año va a tener que ir a trabajar… me parece que ese es el camino. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo”, expresó.

En cuanto a la economía, aseguró que la fórmula propone una solución para el tema de la brecha cambiaria y una “política productiva que sea realmente agresiva”, la misma se verá reflejada con “grandes cambios en las economías regionales”.

Si bien Morales reconoció al campo como “la columna vertebral del ingreso de dólares al país”, planteó que sucederá una reforma en la matriz productiva. De esta manera, resaltó el rol que tendrá el sector energético en Argentina al proyectar: “El año que viene se empezarán a vender 6 mil 500 millones de dólares más en petróleo, y a partir del segundo semestre, comenzará la exportación de gas. Además, vamos a tener 4 mil millones de dólares en la exportación de litio, y considerando que en 2025 se suman Salta y Catamarca, vamos a tener entre 10 mil y 12 mil millones de dólares”.

Con estas recorridas en el interior del país, Larreta y Morales buscarán replicar la imagen de unidad y de amplitud que lograron en las listas con las que competirán en las PASO, ya que creen que permitirá captar votos de los sectores independientes, ubicados en el centro del electorado, lejos de los extremos en los que podrían encontrarse Patricia Bullrich alineada a algunos ideales de Javier Milei.

“Todo lo que dice Milei son propuestas imposibles de cumplir. Yo no me podría sentar en una mesa a discutir con alguien que plantee el tema de la venta de órganos, el uso de armas, privatizar la educación pública, cerrar el Banco Central... me parece que son ideas muy locas”, consideró Morales sobre el candidato libertario.

Con información de www.infobae.com