Eduardo Valdés vaticinó que la fórmula oficialista «ganará en primera vuelta si no meten nada raro de afuera»

Eduardo Valdés opinó sobre la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. El legislador nacional se mostró conforme con la decisión que tomó la coalición oficialista. No sólo que expresó su aceptación sino que vaticinó un triunfo en primera vuelta de Unión por la Patria si no le aparecen problemas al Gobierno nacional.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores manifestó su conformidad en relación al candidato de unidad que se determinó en la alianza peronista. Aunque hubo un cambio de rumbo sobre el final del cierre de listas, Eduardo Valdés reconoció al ministro de Economía. «Me gusta la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Se siente que el elefante se ha puesto en movimiento», opinó.

El diputado admitió la capacidad de gestión del tigrense: «No era amigo de Massa, pero lo vi trabajar y ahí me sorprendió, en un mundo en los que juegan en Primera A tienen asesores de marketing y me gustó cuando tomó decisiones que ningún asesor de marketing se las hubiera recomendado. Si no nos meten nada raro desde afuera, la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi gana en primera vuelta»», afirmó el dirigente peronista.

Al mismo tiempo opinó sobre la precandidatura de Juan Grabois, quien había anticipado que iba a competir en caso de que Sergio Massa sea el elegido y Wado de Pedro quede relegado, como terminó sucediendo: «Está bien que los que estén descontentos con la fórmula Massa-Rossi puedan tener la opción de Grabois. Está bien que haya alternativas. Es hasta sabia la decisión», subrayó.

Como cierre, Eduardo Valdés volvió a puntualizar en el expresidente de la Cámara de Diputados: «Este país necesita un piloto de tormenta, un Presidente que se embarre, que meta la mano donde hay que meterla y no estén pensando en la sonrisita. Massa es un gran piloto de tormenta», concluyó el legislador nacional por el oficialismo.

Con información de www.elintransigente.com