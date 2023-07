Mónica Fein: "Nosotros creemos en el mercado"

"Cuando murió Miguel Lifchitz algunos creían que el Partido Socialista había terminado, algunos se cambiaron de camiseta, otros se retiraron. Gracias a Clara García, tomamos la posta y el Partido Socialista y está discutiendo que quiere gobernar Santa Fe".

Mónica Fein fue dos veces intendenta de Rosario; hoy es diputada nacional, presidenta del Partido Socialista a nivel nacional y precandidata a gobernadora en Unidos para Cambiar Santa Fe. Asegura que el "acuerdo político defendiendo valores" abre el camino a una provincia que "ha sido profundamente discriminada. Debe haber un gobierno presente; debemos ir juntos a reclamar lo que nos corresponde como santafesinos y es necesario un gobierno que escuche a los que están generando el motor económico".

- El 60% del electorado -más/menos- son jóvenes que nacieron en la década del '80 para acá. ¿Creés que entienden lo que es la socialdemocracia?

- En la Argentina o en latinoamérica es difícil hablar de socialdemocracia. Si uno mira Portugal, España, Alemania, los países nórdicos que uno admira, los gobiernos de la socialdemocracia han creado un buen Estado para una buena calidad de vida, creo que se entiende. Nos cuesta más en América Latina; acá todavía hay un camino a transcurrir para que se entienda que existe un socialismo democrático, republicano, que construye mayor bienestar con políticas propuestas y decentes.

-¿Y qué le decís a esos jóvenes sobre la diferencia entre lo que genéricamente los periodistas llamamos populismo y esto que es el Partido Socialista o la socialdemocracia?.

- Uno puede gobernar dando respuestas a la sociedad, como hicimos en el Frente Progresista; todos los gobernadores fueron socialistas, construyendo un mejor Estado más eficiente, más cercano, más moderno. Haciéndolo honestamente y seriamente, sin tener ni de clientes a los ciudadanos, ni tener mecanismos poco transparentes en el manejo de lo público. La verdad que creo que estamos lejos de ese populismo y los que gobernamos tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y en el gobierno provincial, demostramos que se puede hacer un socialismo democrático republicano.

- Dijiste clientes; ¿fracasó el asistencialismo clientelar en la Argentina, creés que la gente ya está demandando otra cosa o todavía hay sectores dependientes de un cheque del Estado?

- Estoy segura que la sociedad reclama otra cosa; lo que sucede es que cuesta encontrarla porque uno se convierte en cliente y pierde su capacidad ciudadana, su capacidad de exigir al Estado, de ser un actor que exige, que opina. Pero claramente la sociedad está agotada de ese proceso; hay que encontrar otro indudablemente. Creo que hemos construido una sociedad clientelar. Para con los empresarios a los que no le autorizan la importación porque no hay claridad ni transparencia y termina siendo un cliente que busca un contacto, un amigo, algo no transparente para ingresar esa parte y lograr producir. Todos se van convirtiendo en clientes.

- ¿Tiene alguna veta liberal el socialismo?

- Nosotros creemos en el mercado y -es más- queremos leyes claras para el mercado. Lo que queremos también es el rol que tiene que tener el Estado para que no sea todo mercado; obviamente que entendemos que hay funciones que el sector privado maneja muchísimo mejor que el Estado y eso hay que acompañarlo, hay que aprenderlo. Yo no creo que la eficiencia sea solo del sector privado. También creo en el rol del Estado, garantizar los bienes principales: salud, educación, seguridad, generación de oportunidades. Ahí hay un rol indelegable que tiene el Estado y que no lo resuelve el mercado.

- ¿Por qué hay que votar a Fein y no a Pullaro o a Losada?

- En primer lugar somos la única lista que tenemos a un santafesino, Eugenio Fernández. Tenemos experiencia de gestión. Yo no sólo fui ocho años intendenta de Rosario sino que me formé junto a Hermes Binner y Miguel Lifschitz. Tenemos el equipo de Miguel -todos nosotros nos formamos con él- hoy estuvimos en una reunión con tres de sus ministros: Farías, Saglione, Alicia Siciliani. La semana pasada recorrimos la provincia con Andrea Uboldi (Salud). Me siento preparada y quiero liderar un proceso que ponga Santa Fe en marcha. Y además no creo que se puedan improvisar, no es fácil manejar el Estado. En este debate que tenemos, además de tener un santafesino como Eugenio Fernández y una persona como Clara García que nos garantiza -por lejos- un compromiso serio y responsable en la Cámara de Diputados, tenemos experiencia de gestión. Ni Pullaro, ni Losada, tienen una experiencia integral de gestión en el Estado. Pullaro fue un colaborador de Miguel Lifschitz en un área que no fue en la que tuvimos mayor reconocimiento. Pero manejar el Estado es un tema complejo y serio y creo que tenemos el equipo, la experiencia y la mirada estratégica que nos dejó Miguel.

- Imagino que se sienten parte del reconocimiento a la salud pública en Santa Fe, a sus hospitales, pero también se puede decir como contraste que hay algún tipo de deuda en lo que ha sido la administración de Seguridad, sobre todo por el tema de narcotráfico.

- Yo creo que hoy la gente nos extraña… no al socialismo. Extraña a un Estado presente en educación, en salud, que producía y permanentemente generaba una idea de futuro, de cambio, de transformación, de repensar qué hacíamos en educación con los docentes, en salud no solo construyendo hospitales sino replanteando una red de salud. Hoy eso se ha perdido. En seguridad obviamente que tenemos que reconocer dificultades; hemos aprendido también. Creer que si metíamos preso a los líderes del narcotráfico se iba a pacificar… la verdad es que la realidad nos demostró que la cárcel pasó a ser un lugar desde donde se puede manejar el delito. Yo cuestiono que durante todos estos años no tuvieron la posibilidad de generar un mecanismo para que eso no se dé, pero también me hago una autocrítica.

- ¿En qué sentido?

- En que el tema es mucho más complejo: es una buena policía, una buena justicia, una buena investigación criminal y políticas donde el Estado esté presente ahí donde hay más violencia. Hay que entender que el delito, que va delante y que el Estado tiene que repensar cómo prioriza y mejora la respuesta ante esa realidad.

- Por ley, las unidades penitenciarias federales deberían tener inhibidores de celulares, el narcotráfico es un delito federal y en Rosario no hay presencia eficiente del gobierno nacional. Los Monos despliegan su bandera en la cancha de Newell's sin pudor. ¿Qué decir de esa escena?

- Nunca la realidad se queda como está: se avanza o se retrocede. Nosotros dejamos -con errores y aciertos- un gobierno en marcha. Y creo que Perotti produjo un gran retroceso en la provincia de Santa Fe. ¿Digo que hacíamos todos bien..? no, pero retrocedimos en saludo, en educación y retrocedemos en seguridad. Hoy nos muestra la realidad más cruda: el delito avanzó y es capaz de hacer cosas para provocar al poder político. Bueno, la verdad es que el primer día -si soy gobierno- voy a convocar en serio, no como lo hace Perotti ahora que es candidato. Cuando dijimos que íbamos a cambiar el MPA, dijeron que eso no se podía hacer y lo hicimos; hoy tenemos un Ministerio Público de la Acusación independiente, autónomo, yo creo que hay que darle más autonomía en una reforma constitucional. Pero se hicieron concursos, hay fiscales y jueces. Cambiamos el sistema procesal penal de Santa Fe, ¿cómo no vamos a cambiar la policial el servicio penitenciario? Pudimos con la justicia.

- El tema tiene un plano nacional.

- Nos dicen que el narcotráfico está en Santa Fe o en Rosario. Pero el narcotráfico está en la Argentina, en la región; la verdad es que no controlaron la frontera, el espacio aéreo, las rutas nacionales, la hidrovía. En Santa Fe el narcotráfico puede tener una expresión violenta y a eso lo tenemos que ver. El narcotráfico está en cada pueblo que recorro; hay chicos que consumen hay que reparten y esto pasa en toda la Argentina. Entonces seamos serios: el narcotráfico es un problema y todos los gobiernos nacionales han mirado por otro lado. Yo quiero y espero que todas las fuerzas de Santa Fe le exijan al gobierno nacional que -sea quien sea- se haga cargo de este problema.





¿Señorío de mujeres?

El oximorón de la pregunta refiere a su figura y la de Clara García al frente del socialismo. Fein dijo: "bienvenidos sea, porque tomar la posta para Clara y para mí -dos mujeres con más de 30 años en la política- es un desafío que que creo que le va a hacer bien a la sociedad. Yo digo siempre que a las mujeres nos han enseñado a cuidar. Cuidamos nuestros hijos. Cuidamos nuestros padres. Cuidamos a las personas con discapacidad. Bueno yo quiero cuidar a toda la sociedad santafesina".

Lifschitz, la UCR, el PRO, Schiaretti...

Consultada sobre la integración electoral con el l PRO y el radicalismo en la provincia y con Schiaretti a nivel nacional, Fein señaló: Acá estamos convencidos que terminó el período que Perotti impuso en Santa Fe, un período de falta de gobierno, de falta de rumbo. Hay que poner en marcha a Santa Fe nuevamente; la verdad es que lo extrañamos a Miguel Lifschitz, que hubiera sido quizás nuestro candidato natural; pero estamos convencidos que teníamos que buscar en un marco de coincidencias que teníamos que generar una opción para la provincia, y en ese camino creamos Unidos para cambiar Santa Fe, que es diverso, que tiene contradicciones, pero que impulsa a que Santa Fe vuelva a tener un protagonismo y salga de esta anomia, de la no gestión, de la incapacidad de de poner en marcha Santa Fe que ha generado Omar Perotti y su grupo político.

"Schiaretti -acotó ante la insistencia- nunca perteneció al kirchnerismo, es un gran gestor de la provincia, es un gestor activo, que ha defendido su cordobesticismo y su provincia. Creo que a Santa Fe le falta la defensa de la provincia y a nivel nacional no quisimos ser parte de estos antagonismos que nos han llevado una realidad muy compleja. Hay que impulsar políticas de Estado a largo plazo".

Con informacion de El Litoral.