Carolina Losada: "El Estado tiene que ser eficiente, para dar soluciones y no problemas"

la precandidata a gobernadora, Carolina Losada, recordó su infancia en Rosario, desde los "madrugones" escolares hasta las vacaciones en Funes, pasando por un formato de convivencia intergeneracional, de "familia grande", que signó su crecimiento y su personalidad.

Lo mismo puede decirse de sus inicios como modelo en los '90, y las experiencias compartidas con otras jóvenes del interior del país, lo que le permitió "conocer realidades muy diversas, porque realmente algunas chicas venían de situaciones muy vulnerables, y ayudarnos entre todas".

Ese aprendizaje de vida, en tanto contacto con otras perspectivas y ejercicio de valores como la solidaridad, también lo capitaliza para su salto al periodismo televisivo. "Hice un casting en América, y ahí empecé en espectáculos, que no era lo que me gustab. Pero decidí hacer el mejor trabajo posible, y eso me permitió pasar al noticiero. Y de hacer notas en la calle donde no se me veía más que el brazo ni salía mi voz, a conducir programas en el cable y también por aire", relata.

Política

El siguiente pasaje fue el más reciente, y es el que la instaló en el ámbito de la política. "Yo en ese momento tenía abierto un panorama profesional enorme, incluso en el exterior. Pero viene mi hermana Georgina, que ya venía trabajando en política, y me dice 'necesitamos de vos, que seas candidata a senadora por nuestra provincia'. Y eso me llevó a pensar que si tenía la oportunidad de ser parte de cambiar las cosas, por qué no lo iba a hacer. Y ahí me metí de lleno a trabajar en política. Y lo mismo pasó con mi decisión de ser candidata a gobernadora".

A esos sumó "invertir fuerte en seguridad", en equipamiento y tecnología, pero también en la atención y el apoyo al recurso humano. Una manera de llevar a "poner orden" en las calles, no solo por la tranquilidad de los santafesinos, sino también para posibilitar el crecimiento del turismo, otra de las políticas con las que buscará propiciar el desarrollo de la provincia. Y naturalmente, el de reconstruir el esquema educativo, para que "dejemos de mentirles a los chicos dándoles un título" que no acredita niveles de aprendizaje necesarios y suficientes para desenvolverse.

Con informacion de El Litoral.