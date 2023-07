En julio habrá tres elecciones provinciales clave para JxC, con la pelea Larreta vs. Bullrich y Macri como telón de fondo

Este mes puede darle muy buenas noticias a Juntos por el Cambio: el domingo 16, el 23 y el 30 habrá tres elecciones clave en Santa Fe, Chubut y la capital de Córdoba que pueden afianzar un mapa político favorable para la coalición opositora. Pero en esos comicios también se desarrollarán otros capítulos de la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, asociada con Mauricio Macri, porque cada uno hizo su propia apuesta en esos distritos y espera que contribuya a su triunfo.

Luego de la impactante victoria de Marcelo Orrego en San Juan, el candidato de JxC que terminó con 20 años de hegemonía peronista en la provincia, el próximo desafío importante en las urnas se dará en Santa Fe, uno de los distritos electorales más decisivos de la Argentina, donde el 16 de este mes tendrán lugar las PASO para definir los candidatos a gobernador, intendente, diputados y senadores provinciales y concejales que competirán en las elecciones generales del 10 de septiembre.

Signada por la violencia narco, que jaquea al gobernador Omar Perotti, esta provincia es otra de las que Juntos por el Cambio podría desbancar al peronismo, que condujo a este territorio 28 años desde 1983, solamente interrumpido por tres mandatos del Socialismo entre 2007 y 2019.

Marcelo Lewandowski es el precandidato a gobernador por el Partido Justicialista que lidera las encuestas frente a otros tres rivales internos, mientras que la novedad es que la oposición constituyó un “frente de frentes” que integran la UCR, el PRO y el Partido Socialista, entre otras fuerzas, y en donde el enfrentamiento central se dará al calor de la interna nacional de JxC: uno de los binomios será encabezado por la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, quien será secundada por Federico Angelini, presidente del PRO y diputado nacional, apoyados por Bullrich, mientras que al otro lo liderará Maximiliamo Pullaro, jefe del bloque Evolución de la UCR en la Cámara de Diputados santafesina, acompañado por Gisela Scaglia, del PRO, a quienes respalda Rodríguez Larreta.

La interna provincial de JxC subió peligrosamente de temperatura con las acusaciones de Losada contra Pullaro, a quien critica por su labor como ministro de Seguridad santafesino en la lucha contra el narcotráfico. En una escalada de acusaciones, la senadora del radicalismo dijo hace unos días que “para ir contra el narcotráfico hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard”, mientras fue concluyente acerca de invitar a su adversario a sumarse a su gobierno si gana las elecciones: “No voy a convocar a ninguna persona que haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico”, señaló.

Para Pullaro, a Losada le falta “territorialidad” porque, según desliza su equipo, “no recorrió tanto la provincia” y está más concentrada en hacer campaña a través de notas en los medios nacionales.

La puja provincial se acentuó porque Macri, si bien llamó a tener una “competencia con altura”, apoya decididamente a Losada y a Angelini, su compañero de fórmula, que es uno de sus dirigentes de confianza. “Carolina me transmite salud mental, compromiso, tranquilidad, una persona que quiere dar y va a estar abierta a que los santafesinos la ayuden a gobernar la provincia que está en jaque por el narcotráfico. Me genera confianza”, sostuvo el ex presidente en una visita que hizo a fines de junio.

Rodríguez Larreta puso toda su maquinaria electoral al servicio de Pullaro, detrás de quien está Martín Lousteau, el socio político del jefe de Gobierno en el radicalismo porteño. Luego de mostrarse con Orrego en la foto triunfal del domingo pasado, Larreta apuesta a repetir una postal ganadora en Santa Fe frente a la dupla Bullrich-Macri, aunque sigue manteniendo una buen relación con Losada.

Una semana después de las PASO santafesinas será el turno de las elecciones para elegir intendente en la capital cordobesa: luego de la derrota de Luis Juez, candidato a gobernador de JxC, ante el peronista Martín Llaryora, la coalición opositora puso todas sus fichas en la postulación de Rodrigo de Loredo, donde el referente que más pondrá en juego es Macri: en una provincia donde sigue teniendo predicamento electoral, el ex mandatario estuvo allí hace dos días para apoyar a De Loredo y a su candidata a viceintendenta, Soher El Sukaria, una diputada del PRO enrolada en el macrismo. El contrincante del diputado de la UCR es el peronista Daniel Passerini, quien comparte la fórmula con Javier Pretto, ex titular del PRO de Córdoba que renunció para pasarse al schiarettismo.

Pero, además, el ex presidente mantendrá su propia pulseada con Rodríguez Larreta por la iniciativa del jefe de Gobierno de cerrar un acuerdo político con Juan Schiaretti, gobernador del PJ. Macri estuvo en Córdoba para apoyar a Juez en el último tramo de la campaña y criticó duramente al jefe de Gobierno porteño por haber intentado un pacto con el mandatario cordobés pocos días antes de la elección provincial: “No entiendo las decisiones que viene tomando (Rodríguez Larreta) o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”.

En su reciente visita, Macri volvió a la carga sobre el polémico tema: “El coqueteo de Schiaretti con Larreta restó porque fue fuera de tiempo. Las cosas no pueden hacerse faltando cinco minutos. Me parecía una falta de respeto al cordobés”, opinó ante periodistas locales. Curiosamente, fue el ex presidente quien se reunió con Llaryora en sus oficinas de Olivos en noviembre pasado, en un contacto cuestionado por Juez, aunque no sorprendió porque Macri y Schiaretti tienen una excelente relación, hasta tal punto que el fundador del PRO dijo hace unos años: “Hicimos muchas cosas con El Gringo, y trabajamos muy bien. En términos de valores y objetivos, los compartimos y sentimos lo mismo”.

El domingo 30 será la última cita electoral de julio: se votará en Chubut para elegir gobernador, diputados provinciales, intendente y concejales en 26 localidades. Se trata de otra provincia gobernada por Mariano Arcioni, de una expresión peronista aliada a Sergio Massa que puede cambiar de signo político a partir de la unificación de la oferta opositora detrás de la candidatura a gobernador del senador nacional por el PRO Ignacio “Nacho” Torres, secundado por el radical Gustavo Menna.

Algunos encuentran similitudes entre la situación de JxC en Chubut y en Entre Ríos, donde el precandidato a gobernador de la oposición con mayores chances en las PASO del 13 de agosto es Rogelio Frigerio, del PRO, quien competirá contra el radical Pedro Galimberti, ex intendente de Chajarí.

Tanto en Chubut como en Entre Ríos habrá un candidato a gobernador muy fuerte (Torres y Frigerio, respectivamente) que mide más que la marca de Juntos por el Cambio y que logró, por la buena relación con todo el espacio, unificar a toda la coalición opositora detrás de su liderazgo. Ambos, además, lograron una sola lista de diputados nacionales debajo de las boletas de Larreta y de Bullrich (junto con Mendoza y Corrientes, son las únicas cuatro provincias que lo lograron).

En las elecciones chubutenses, Torres corre con ventaja en las encuestas sobre los candidatos a gobernador y vice del frente peronista Arriba Chubut, Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. Si fuera así, el actual senador del PRO rompería con un predominio del PJ en la provincia de más de 20 años.

Mirado desde la interna de JxC, Torre logró superar la pelea a nivel nacional y cuenta con el apoyo tanto de Rodríguez Larreta como de Bullrich y Macri. Incluso de la UCR, que finalmente bajó a su candidato a gobernador, Damián Biss, quien irá por la reelección como intendente de Rawson.

En caso de que los candidatos de Juntos por el Cambio ganen en Chubut, se afianzará una tendencia que mejorará la fuerza opositora en todo el país respecto de la relación de fuerzas en 2015: un eventual triunfo de Torres se sumará a los de San Juan, con Orrego; San Luis, donde ganó Claudio Poggi; los que se darían en Santa Fe y Entre Ríos, más las provincias cuyo gobierno retendría la UCR, Mendoza, Jujuy y Corrientes, y la ciudad de Buenos Aires, que seguirá en manos de JxC. La duda es qué pasará en la provincia de Buenos Aires, un distrito crucial en donde, según las encuestas, los precandidatos opositores (Diego Santilli y Néstor Grindetti) pelean voto a voto con Axel Kicillof.

