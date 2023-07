Era la hija de una familia rica, la mataron de 32 puñaladas y su mamá le tuvo que sacar la faca del corazón

En la lluviosa y fría madrugada del 27 de agosto de 1981, Adelina Costantini y su esposo Rubén Cicconi fueron a cenar y después se quedaron a tomar un café en el restaurante que tenía la familia al lado de la casa donde vivían, en la ciudad de Mar del Plata. Su hija Silvia, de 17 años, había estado con ellos más temprano pero decidió volverse sola antes que ellos para poder dormir, ya que al otro día tenía que estudiar para un examen. Cuarenta y cinco minutos más tarde de su partida del local, la encontraron atada de pies y manos en medio de un charco de su propia sangre en la cama. La habían asesinado de 32 puñaladas.



El crimen de Silvia Cicconi conmocionó a los marplatenses y se sospechó de todo y de todos. Se apuntó primero a un exnovio de la chica, Raúl Alberto Mignini, pero no hubo pruebas en su contra. Se llegó a vincular el asesinato con el narcotráfico y hasta sospecharon de la madre de la víctima, por haberle quitado del pecho el cuchillo que todavía tenía clavado cuando encontró su cuerpo.

Finalmente, después de unos seis meses, el testimonio de más de 100 testigos y una confesión dudosa, detuvieron a Fernando Saturnino “El Pacha” Pérez: un linyera de 50 años que fue condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio aunque ni siquiera la familia Cicconi creía que fuera culpable.



“Lo torturaron para que se autoinculpara, él no fue”, aseguró a TN Daniela Cicconi, hermana de la víctima. Y agregó: “Cuando salió de la cárcel le dábamos de comer, porque lógicamente siguió viviendo en la calle”.

Treinta y dos puñaladas

Adelina fue la primera en regresar a la vivienda de avenida Luro al 5100, frente a la estación del exferrocarril Roca, acompañada por la hermana del entonces novio de su hija, Pablo Mazei. La ventana abierta, aquella noche de frío y lluvia, fue el primer signo que encendió la alarma de la mujer, que caminó directo hacia la habitación donde esperaba encontrar a Silvia dormida.

Nada pudo haberla preparado para la escena que la esperaba en ese cuarto. Por eso fue que, ante la desesperación de ver a su hija con signos de haber sido violada y el arma homicida todavía incrustada en su pecho, la primera reacción que tuvo fue la de abalanzarse sobre ese cuerpo que ya no podía proteger para arracarle el cuchillo, sin siquiera pensar en que dejaría sus huellas marcadas en él.

“Yo fui sospechada de haberla matado, ya que fueron mis propias manos las que le sacaron el arma homicida de su pecho. Para no entrar en detalles, los cuales recuerdo tan sólo cerrando mis ojos (...) No hay nada en el mundo que no este dispuesta a dar, para recibir la justicia que Silvia merece”, escribió tiempo después Adelina, en una carta que fue difundida por los medios locales.

El linyera, el “perejil”

Entre la conmoción y la urgencia por ponerle un nombre y apellido al asesino de la adolescente, apareció en escena Pérez, un linyera del barrio que acomodaba coches en las cercanías de la estación de trenes, al que casi siempre se veía alcoholizado en la calle.

La principal hipótesis que manejaban los investigadores suponía que este hombre se había trepado por un paredón, fue hasta el restaurant de los Cicconi para robar un cuchillo y finalmente, accedió a la habitación de la víctima por una ventana. Una vez que estuvo adentro, la maniató, la violó y la asesinó de 32 puñaladas.

Pese a que la reconstrucción parecía un tanto inverosímil, en su primera declaración ante la Justicia el vagabundo no sólo confesó el crimen sino que aseguró que había actuado con un cómplice.

Después, aunque se comprobó que este supuesto “socio” del crimen estaba esa noche detenido en una comisaría de Mar del Plata y el mismo Pérez se desdijo a sí mismo, la Justicia lo condenó a reclusión perpetua el 28 de mayo de 1984.

“No la maté. Me hice cargo del crimen porque la Policía me torturó. El que nunca recibió picana no sabe lo que es eso, con tal de que no me torturaran más, era capaz de confesar hasta el asesinato de Gardel”, dijo “El Pacha” tiempo después.

De todas formas, pasó casi 15 años preso en la cárcel de Batán y después, por una conmutación de pena decretada por Eduardo Duhalde, le dieron la libertad condicional.

Pruebas de lo improbable

Para la familia de Silvia, “El Pacha” Pérez nunca fue el asesino. “No cerraba nada”, afirmó a TN Daniela Cicconi, hermana de la víctima, y resaltó: “Decían que había entrado por los techos, y era imposible porque ese hombre apenas podía caminar! “.

“Todo quedó expuesto en la reconstrucción de los hechos. Mí papá vió como lo empujaban para que trepara y entrara por una ventana, cosa que por su edad, estado físico y ebriedad no podía hacer solo”, agregó.

Por otro lado, la hermana de la joven asesinada destacó: “En una silla dentro de la casa estaba la marca de una zapatilla de moda y cara que dejó el asesino. Y el Pacha usaba zapatillas gastadas de lona”.”Además Pérez no sabía leer y el asesino revisó todos los libros de Silvia”, completó.

La cantidad de pruebas que la Justicia no tomó en cuenta pareciera no tener fin. Entre ellas, también el hecho de que en la vivienda la familia guardaba una importante suma de dinero que no fue robada y, acaso lo más llamativo, el fotógrafo de la policía tomó las fotos con el lente tapado. Se dieron cuenta de esto recién varias horas después, y entonces tuvieron que llamar a otro fotógrafo y reconstruir la escena nuevamente, con las variaciones lógicas que podía suponer tal maniobra.

“Él le dijo a mí mamá: ‘Señora, yo no maté a su hija’. Nosotros siempre le creímos”, sostuvo Daniela. Con la misma seguridad, indicó que su familia sabe quién lo hizo. “Legalmente no lo podemos acusar. La gente de la época que siguió el caso sabe quién fue... ¡Mar del Plata sabe quién fue!”, indicó.

Según su testimonio, el crimen de su hermana estuvo “ligado al narcotráfico y a gente ‘pesada’ de esa época”, por lo que siempre tuvieron “miedo a las represalias, de que pudieran hacerle algo a alguien más de la familia”. “Ojalá pudiéramos gritarlo a los cuatro vientos.”, enfatizó.

Desde que Pérez salió de la cárcel hasta que murió, en marzo de 2000, Adelina, la mamá de Silvia, le dio de comer todos los días. En distintas entrevistas, justificaba su actitud: “El Pacha es una buena persona y sabemos que él no tuvo nada que ver, que pagó la culpa de otro”.

Su hija Daniela, a 42 años del crimen, consideró: “Había muchas cosas que se podrían haber investigado, pruebas presentadas, que fueron todas borradas”.

“El dolor no se supera”

Cuando mataron a su hermana Silvia, Daniela todavía no había nacido. “El caso pasó en 1981 y yo llegué en 1982″, señaló a este medio, y explicó: “Digo llegué porque mis papás me adoptaron de recién nacida un año después del crimen de Silvia”.

“Llegué a entender lo que había sucedido más o menos a los 9 años y fue muy shockeante para mí saber que no pude conocer a mi hermana porque la habían asesinado”, relató Daniela. De todas formas, aunque no pudo compartir con ella, fue tanto lo que sus padres le hablaron siempre de Silvia que siente como si esos recuerdos fueran también un poco propios.

“Silvia era generosa, muy buena alumna, organizaba desfiles benéficos...era una persona muy empática”, enumeró la joven. Y añadió: “Lo que se proponía, lo lograba”. Daniela contó que a su hemana le gustaban mucho las violetas, por lo que en su casa simpre había floreros con esas flores para recordarla. “Mi mamá y mi papá sentían ese perfume y la sentían con nosotros”, subrayó.

Silvia ya no va a volver, pero sus cosas siguen en su casa como si sólo se hubiera ido por un rato. Su ropa, sus libros, su raqueta de tenis. “Ella está siempre presente. En cada parte de nuestra casa, en cada momento de nuestras vidas”, aseguró su hermana. De la misma manera, desde 1981, también convive con ellos el dolor de haberla perdido así. Ese dolor, aseveró Daniela, no se supera.

“Cada aniversario de su muerte lo vivimos con esperanzas de que esa persona (el asesino) algún día pague por lo que hizo”, sostiene sobre el final de la entrevista. Y cerró: “Cómo hija sólo deseo que algún día llegue la Justicia Divina y que mi mamá, a sus 81 años, sienta paz en su corazón”.

Carta de una madre

“Hola, soy yo otra vez, Adelina Costantini, la mamá de Silvia Cicconi.

Quizá no la conozcas, quizás si. Era mi hija, tenia 17 años y fue asesinada el 27 de agosto de 1981…. y su crimen sigue impune. Uno más de los tantos que hay en la Argentina.

Silvia estaba en su cama, acostada…. tal vez soñando, como lo hacemos vos y yo, y la mataron. La autoridad de ese entonces, culpó a un inocente…. y digo autoridad y no justicia, porque aún no tengo justicia. Silvia no tiene justicia, sus asesinos siguen libres.

No quiero aburrirte con estas cuestiones, quizá a vos te haya pasado algo similar, o alguien cercano …. o simplemente este tema que data desde hace 40 años, ya pasó de moda…. ya no es noticia, no es viral….

Pero quiero decirte, que en cada uno de los habitantes de este suelo, hay un pedazo de Silvia.

Hay un pedazo de cada víctima. Y por qué te digo esto? Es simple. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida. Desde la concepción hasta que nuestro cuerpo diga basta. No hasta que otro ser humano decida que es nuestro fin.

Silvia era un ser inmensamente bondadoso. Como cualquiera de nosotros, tenía sus defectos, sus virtudes, y esperanzas. Yo estoy acá hoy, como todos los días de mi vida desde su muerte, recordándola, extrañándola y pidiendo justicia.

Y cada 27 de agosto y mientras tenga vida, voy a hacer público mi reclamo, en el cual también incluyo mi mensaje.

Yo no quiero venganza, solo pido “reestablecer la justicia”. Ese es mi grito, cada vez que pienso en Silvia.

Cada vez que veo o escucho de una nueva muerte, de una nueva “Silvia”.

Yo no conozco de leyes, no sé de ciencias forenses, ni de criminología, ni de investigaciones.

Yo conozco de inocencia…. mi hija era inocente, y también lo era aquel que culparon y juzgaron en lugar de los verdaderos asesinos y violadores. Incluso yo fui sospechada de haberla matado, ya que fueron mis propias manos las que le sacaron el arma homicida de su pecho.

Para no entrar en detalles, los cuales recuerdo tan sólo cerrando mis ojos, estoy acá rindiéndole homenaje a su memoria.

No hay nada en el mundo que no este dispuesta a dar, para recibir la justicia que Silvia merece.

He dado mi fortuna a los abogados, investigadores y todo organismo público y privado , para condenar a sus asesinos. Yo no necesito que me digan quienes lo hicieron o porque lo hicieron. Yo sé muy bien quienes son. Solamente pido que sean condenados.

Desgraciadamente, aunque se presenten y reconozcan su crimen, para la “justicia” ya está cerrado el caso. Y para mi, y todos los que la conocieron, la herida sigue abierta.

Caso cerrado y heridas abiertas, eso es lo que recibí.

Pero también seguí y sigo dispuesta a recibir la vida, con la llegada de mi segunda hija Daniela y mis nietos, forjando a fuego lento cada uno de sus días, sin resignarme en esta lucha, que es de todos…. reestablecer la justicia que merecemos, la que merece mi Silvia.

En este día, hace 40 años atrás me arrebataban la fe en un futuro feliz, pero decidí que me tenían que salvar. Y si bien, mi sufrimiento me va a acompañar toda la vida, me deje salvar.

Dejate salvar, dejate salvar del odio, del miedo, de los vicios, de convertirte en un asesino o asesina.

Dejate salvar!!!!”.

Con informacion de Todo Noticias.