"Yo tengo curriculum y no prontuario", la respuesta de Toniolli a la oposición

El precandidato a gobernador y referente del partido "Un futuro sin miedo", Eduardo Toniolli, expuso las bases de su proyecto en materia de seguridad, producción y educación. Toniolli es uno de los cuatro precandidatos del justicialismo que el próximo domingo 16 de julio competirá en las PASO. En relación a la campaña que ya transita sus últimas horas destacó los hechos que marcaron a la oposición al asegurar que "se tiraron con de todo", en referencia al enfrentamiento que mantuvieron Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

"Mi hipótesis es que un frente que se junta solo para ganar al peronismo, va a tener algún tipo de debilidad y eso se está viendo ahora. Si lo único que te une es el enemigo y no una mirada común sobre los temas importantes de la provincia, aparecen divergencias y denuncias que son graves", enumeró en una entrevista.

Consciente de la división interna que existe en el peronismo, Toniolli adelantó que en caso de perder trabajará junto al resto de los candidatos. "Que hay matices los hay, por eso hay cuatro listas", afirmó al mismo tiempo que endilgó esta situación a la falta de conducción del gobernador Omar Perotti. "Hace cuatro años debía haberse puesto al hombre la conducción del peronismo en Santa Fe. No quiso, no pudo, no le salió y eso se traduce en la diversidad de oferta", explicó.

Una de las problemáticas que afecta a los santafesinos es la inseguridad, al respecto Toniolli expuso las bases de su propuestas para atacar este flagelo: reforma policial, equiparación de salarios de los trabajadores penitenciarios y judiciales, intervención en los barrios vulnerables y la implementación de la ley de reincidencia.

En relación al primer punto destacó que es necesario una reforma integral de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe para terminar con un autogobierno policial. Este aspecto queda al descubierto en las causas importantes que se tramitan en los tribunales federales y provinciales que refieren a delitos complejos, en las que se vincula a sectores de la fuerza de seguridad.

En segundo lugar, propone una ley de enganche entre el salario de policías, penitenciarios y trabajadores judiciales. "Estamos hablando de igualar para arriba. Hoy tenemos un sistema penal con trabajadores que cobran sueldos interesantes y otros que están en la calle o penales que cobran haberes más bajos", afirmó.

Hay 410 barrios de la provincia de Santa Fe que figuran en el registro nacional de barrios populares, que no cuentan con servicios básicos. "Aparecen bandas, estructuras delictivas complejas que ofrecen en el lugar donde no hay proyectos potables un proyecto que es cruel, efímero y que termina mal, pero que es algo en la vida de alguien que no tiene nada", enumeró Toniolli que recalcó que urbanizar esos territorio tiene que ser una de las prioridades de la política.

Toniolli, que es autor a nivel nacional de la ley contra la reincidencia, sostuvo que la tasa de este fenómeno de las personas que cumplen condena y luego recuperan su libertad pero no logran reinsertarse, alcanza el 30% en todo el país. Mientras que las personas que consiguen un puesto de trabajo, logran insertarse en cooperativas y polos productivos, tiene como tasa de reincidencia 0%. En ese sentido, recalcó que el trabajo es un integrador social pero se mostró consciente que para aplicar la norma es indispensable contar con recursos económicos. "Estas cuatro medidas son prioritarias para bajar los niveles de violencia que hay en los centros urbanos", afirmó Toniolli.

El precandidato sostuvo que la educación pública es la base de todo en la sociedad. "Hoy no es casualidad que las mafias ataquen las escuelas, porque es una forma de intentar demostrar que el estado no puede proteger el lugar que en los barrios es el lugar de cuidad e integración primordial de los chicos. Es algo planificado y quirúrgico, no es casualidad", enumeró sin dudar.

Al respecto, aseguró que el estado debe pasar del 22% al 33% de inversión en educación, este cambio conllevaría mejoras en la infraestructura, capacitación docente, la deserción escolar y la ampliación no solo de la extensión horaria, sino de la edad de los alumnos. "Tenemos que avanzar en los barrios más vulnerables en salas de 2 y 3 años, lo que deriva en que los padres tengan que dejar el trabajo", dijo.

La producción, el motor para terminar con las migraciones

Consultado en torno a la temática de la producción en la provincia de Santa Fe recalcó que este "tiene que ser el gran motor para terminar con un mal endémico de la provincia que son las migraciones internas", un fenómeno que aseguró se registra en las localidades del norte hacia las ciudades cabeceras. "Para estudiar en el profesorado de Tostado, un chico de Pozo Borrado tiene que ir a vivir a Tostado por falta de transporte", ejemplificó sobre los motivos que derivan en la expulsión de los más jóvenes de sus localidades.

"Necesitamos poder generar pequeñas empresas, industrias en las localidades más chicas", agregó en relación a la necesidad de poner el foco en los pequeños productores y las pymes.

Para ejemplificar la situación, explicó que tanto en Santa Fe como en Rosario las cadenas nacionales de supermercados procesan productos primarios santafesinos en Buenos Aires y cuando el producto regresa al territorio lo hace enlatado y más caro. "Es una lógica irracional, necesitamos recuperar la relación de la producción primaria con el comercio de los grandes centros urbanos", sostuvo.

Toniolli aseguró que aquello que no se invierta en materia de arraigo en el norte y el resto de la provincia en infraestructura, "se termina pagando en seguridad pública y en más patrulleros".

"Hay que tomar decisiones sin miedo contra las mafias de adentro y de afuera del gobierno. Hay que jugársela, nosotros nos formamos y capacitamos. Desde que tengo 15 años camino las calles y siento que este es el momento para que una nueva generación pase al frente en la política santafesina", concluyó.

Con informacion de Aire de Santa Fe.