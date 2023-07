Omar Perotti habló de la diferencia que Unidos le sacó al PJ y dijo que "ningún partido se gana antes de jugarlo"

El gobernador Omar Perotti sostuvo que la campaña camino a las elecciones generales en Santa Fe "comienza ahora". "Ningún partido se gana antes de jugarlo, creo que es una regla básica y varios cometieron errores en ese sentido. No subestimo a nadie", advirtió el mandatario que se mostró confiado en torno al despliegue que se pondrá en marcha de cara a la nueva etapa electoral en la que se definirá al nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe.

Al respecto, aseguró que será una instancia con mucho empuje en la que se inaugurarán obras de infraestructura básica que se pusieron en marcha hace años.

En esta nueva instancia que comienza, Perotti confirmó que cada participante "deberá poner lo mejor" desde su lugar. Por otro lado, se mostró entusiasta ante la continuidad de las obras de infraestructura y los avances que se realizaron en su gestión.

"Venimos a romper con el viejo esquema con que lo que se entierra no se ve, entonces las obras no se hacen. Lo que no se termina en el mandato no se hace", dijo Perotti y sostuvo que este tipo de comportamiento ha llevado a una serie de postergaciones de infraestructura básica para la provincia que se paga en los barrios con la falta de agua potable, gas e internet. "Hay que invertir, la gente necesita que la infraestructura básica se haga y que no se demore más. Tanto años de demoras se traducen en barrios sin servicios", agregó el mandatario.

En torno a los resultados que dejaron las Paso para el frente del justicialismo, el gobernador no dudó en asegurar que a partir de ahora "empieza la instancia de la verdad".

"Hay sectores que realizaron una fuerte competencia, otros que tuvimos un perfil más bajo. Ahora empieza la instancia de la verdad en donde cada uno tendrá que exponer a los candidatos finales", aseguró y no descartó que se registre una mayor participación de la sociedad. Por otro lado, recalcó que en esta oportunidad el PJ trabajará con el mayor nivel de unidad de todos los candidatos con el solo objetivo de hacer una gran elección.

"Nosotros prácticamente no hicimos campaña, ahora se plantearan muchas cosas", aseguró al mismo tiempo que destacó que también se abre una posibilidad de debate para discutir sobre el rumbo que tomará Santa Fe. "No es nuestro fuerte la comunicación y yo no soy alguien mediático. Cuando uno ve a la gente en los medios, se pregunta cuándo trabajan. Nosotros le dedicamos tiempo al trabajo, en esto habrá que hacer esfuerzos", agregó Perotti.

Con informacion de Aire de Santa Fe.