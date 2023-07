¿Guiño del Campo rumbo a las PASO?: Horacio Rodríguez Larreta participó del corte de cinta de la Expo Rural

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, participó este jueves del corte de cinta inaugural de la 135ª Exposición de la Rural de Palermo. Lo acompañó el presidente de la Asociación Rural Argentina, Nicolás Pino. ¿Habrá sido éste un guiño de la entidad del Campo rumbo a las elecciones primarias (PASO) del próximo 13 de agosto?

El acto ceremonial comenzó pasadas las 18 ante la presencia de funcionarios ligados a Rodríguez Larreta, como su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, e integrantes del grupo de empresarios del G6. En el discurso protocolar, Pino agradeció la presencia de los diferentes sectores. “Empezamos a disfrutar de esto que viene para estos próximos días, que es la fiesta del campo en la Ciudad. Esta es la casa del campo en la Ciudad”, sostuvo Pino.

Tras las palabras del titular de la centenaria entidad, Rodríguez Larreta resaltó que La Rural “es uno de los eventos más lindos que tiene” la Capital Federal durante el año” y continuó: “Es la capital y el interior”. “Un orgullo que tenga toda esta fuerza en un año que todos sabemos que fue muy difícil para el campo, muy difícil. Así todo, el campo es el sector más dinámico de nuestra economía. Y ni hablar del potencial que tiene. Yo no tengo dudas que va a ser uno de los motores que va a sacar la Argentina adelante”, dijo el alcalde porteño.

La feria, que comenzó este jueves 20 de julio y finalizará el 30 del mismo mes, estará atravesada por la campaña electoral de cara a las PASO. Se espera, a partir de la semana próxima, una fuerte presencia de candidatos, entre los que se destacan otros presidenciables como el ministro de Economía, Sergio Massa; el economista y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei; y la otra presidencialista de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Rodríguez Larreta también habló sobre la interna en Juntos por el Cambio

Por otra parte, Rodríguez Larreta afirmó que “la unidad no pasa por una foto”, en referencia a la posibilidad de que se concrete un encuentro con su competidora interna, Patricia Bullrich, en las próximas elecciones municipales de Córdoba capital. “Hoy hablé por teléfono con ella, como hablé la semana pasada. Tengo un diálogo asiduo con ella, pero la unidad no pasa por una foto”, contó el presidencialista.

El mandatario de la Ciudad respaldó este mediodía a Rodrigo De Loredo, candidato a la intendente de Juntos por el Cambio, de cara a las comicios municipales cordobeses. En ese contexto, Rodríguez Larreta replicó un argumento similar al que utilizó tras las polémicas declaraciones del diputado nacional Juan Manuel López, sobre un eventual gobierno de Patricia Bullrich.

“Jamás se me ha escuchado un solo comentario crítico, ni una sola crítica personal o agravio a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hice y no lo voy a hacer nunca. Para mí la unidad está por encima de todo. Para ganarle al kirchnerismo y recuperar el campo, tenemos que estar juntos”, subrayó Rodríguez Larreta, despegándose de los dichos del dirigente de la Coalición Cívica.

Con información de www.elintransigente.com