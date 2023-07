Encuesta: si Larreta gana la interna, más de la mitad de los votantes de Patricia Bullrich se irían con Milei

Un análisis de la intención de voto a nivel nacional sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) determinó que Juntos por el Cambio (JxC) se posicionaría como el espacio político ganador de los comicios. En cuanto al desglose por precandidatos, la fórmula favorita sería la de Sergio Massa, seguido muy de cerca por Patricia Bullrich, quien tendría menos de dos puntos de diferencia.

El sondeo fue realizado por la consultora política Federico González & Asociados. Se encuestó de manera online a 2.400 ciudadanos en condiciones de votar de todo el país, con un margen de error de +/- 2,04%, entre el 17 y 21 de julio.

Según la encuesta, en las primarias el espacio político que se ubicaría como el ganador sería JxC con un 34,2% de los votos. En segundo lugar estaría Unión por la Patria (UxP), acumulando el 28%. Le seguiría La Libertad Avanza (LLA), cuyo único precandidato es Javier Milei, con el 17,7%. Mientras tanto, un 8,4% indicó que no sabría a quién votar y un 1,9% lo haría en blanco.

Al analizar el escenario de las PASO proyectando a los indecisos, el resultado sigue posicionando a JxC como la fuerza victoriosa (37,3%), con una diferencia un poco más amplia respecto a UxP (30,6%). De igual manera, LLA ocuparía el tercer lugar, esta vez con un 19,3%. Por su parte, el voto en blanco aumentaría al 2,1%.

En la distinción por precandidatos, Sergio Massa fue el más elegido (22,9%), seguido de cerca por Patricia Bullrich (21,1%) y Javier Milei (17,7%). En el conteo que incluye la proyección de los indecisos, la tendencia se mantiene, agrandando levemente la diferencia: Massa con el 25,9%; Bullrich, 23% y Milei, 19,3%.

Análisis de la interna de JxC: Bullrich le ganaría a Larreta

En el caso de la interna de la coalición opositora, Bullrich superaría a Larreta. Respecto al porcentaje sobre la población general, la exministra de Seguridad acumularía el 21,1% y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 13,1%. En el total sobre la interna partidaria, esa diferencia sería considerablemente mayor: 61,7% para la presidenta del PRO con uso de licencia sobre el 38,3% para el alcalde porteño.

Sumado a esto, la consultora comparó las capacidades atribuidas a ambos precandidatos. En todos los casos, la exministra fue elegida como la "más capaz" a la hora de ocupar el cargo de presidente, tener coraje para tomar decisiones difíciles, combatir la inseguridad y el delito, luchar contra las mafias y el narcotráfico, bajar la inflación, crear empleos, promover una revolución educativa y generar esperanza de una Argentina mejor. En la única situación en la cual el jefe de Gobierno porteño fue visto más apto respecto a su rival fue en el ítem de lograr acuerdos para salir de la grieta y pacificar el país.

Asimismo, al contemplar la afinidad media entre los votos a Bullrich y Larreta, en JxC resulta asimétrica: alta desde los votantes de Larreta a Bullrich (81,4%), pero difusa en el caso inverso (43,5%), donde se observan afinidades cruzadas entre Patricia Bullrich y Javier Milei (30,2% de los votantes de la exfuncionaria elegirían al libertario).

La migración del voto en la interna de Juntos por el Cambio

Al analizar la probable migración del voto, los actuales votantes de Bullrich mayoritariamente considerarían votar a Javier Milei (58,6%) en caso de que la exministra no fuera candidata (por ejemplo, si perdiera las PASO a manos de Larreta); mientras que el porcentaje que se volcaría al alcalde porteño sería bastante menor (34,5%).

En cambio, los votantes de Larreta, en su mayoría quedarían dentro del espacio. En ese sentido, el 92,7% votaría por Bullrich, mientras que solo un 5,5% saltaría a Milei.

Análisis de la interna de UxP: Massa le ganaría a Grabois

En el caso de UxP, Massa se posicionaría como el ganador de su interna con Grabois. En el análisis del porcentaje sobre la población general, el ministro obtendría el 22,9% de los votos frente al 5,1% del dirigente social. En el total sobre la interna partidaria, Massa acumularía el 81,8% y Grabois el 18,2%.

Respecto a las capacidades atribuidas a cada precandidato, el titular del palacio de Hacienda fue visto como el "más capaz" en todas las cualidades contempladas: preparación para ser presidente, lograr acuerdos para salir de la grieta y pacificar el país, tener coraje para tomar decisiones difíciles, combatir la inseguridad y el delito, luchar contra las mafias y el narcotráfico, bajar la inflación, crear empleos, promover una revolución educativa y generar esperanza de una Argentina mejor.

Sobre el análisis de superposición del voto, el sondeo relevó una afinidad media entre los votos a Massa y Grabois. Así, un 45,6% de quienes consideran que podrían votar a Massa, también podría votar a Grabois. Entre quienes refieren que podrían votar al dirigente social, el 68,5% también podría hacerlo por el ministro.

En cuanto a la migración de voto, los votantes de Massa se inclinarían mayoritariamente por Grabois (78,6%), en caso de que el ministro no fuera o no hubiese sido candidato. De manera recíproca, el 97,1% de los actuales votantes de Grabois, elegirían a Massa si el dirigente social no fuera candidato (por ejemplo, luego de las PASO)

Con información de www.perfil.com