La NASA quiere que Argentina sea su socio en los proyectos espaciales

El director de la NASA, Bill Nelson, aseguró hque quiere que Argentina sea socio en sus proyectos espaciales en el marco de gira por el país, donde visitará las ciudades de Bariloche y Córdoba. El ex senador y astronauta se reunirá con el presidente Alberto Fernández para avanzar en acuerdos de cooperación con Estados Unidos para la exploración espacial.

“Nosotros queremos que Argentina sea un socio en muchos de nuestros proyectos espaciales, como hacemos con otros países del mundo. Hacemos este tipo de misiones conjuntas que son muy exitosas y Argentina, ciertamente, tiene la base científica y el conocimiento tecnológico para un emprendimiento cooperativo en el futuro, así que sí estoy ansioso”, sostuvo Nelson.

Además, destacó que espera que Argentina se convierta en el país número 28 en firmar el acuerdo Artemis. Se trata de un programa de vuelos espaciales dirigidos por la NASA para explorar la Luna y volver a llevar una misión tripulada al satélite por primera vez desde 1972. Según se prevé, se enviará una misión el año que viene y otra en 2025, en la que podría participar la primera mujer astronauta.

Estas exploraciones se dan el marco de una carrera espacial con China, país con el que mantienen una “diferencia de criterios” respecto a los propósitos de los viajes, según reconoció el director de la NASA. “Hay una carrera espacial entre China y Estados Unidos. Sabemos gracias a nuestros telescopios y a nuestras naves que orbitan la Luna que hay agua en el Polo Sur de la Luna. Si hay agua en abundancia, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno, es decir, tenemos combustible para cohetes. Y por eso China anunció que va a ir al Polo Sur. Nosotros vamos al Polo Sur en una misión que va a ser internacional, es una misión con fines pacíficos para toda la humanidad. Ustedes decidan cuál es el objetivo de China, yo no se los voy a decir”, expresó.

En relación a las recientes declaraciones que levantaron sospechas sobre la existencia de objetos voladores no identificados (OVNIs), Nelson evitó explayarse sobre el tema. “Tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto. Así que voy a esperar hasta ese informe” indicó. Ayer, el expiloto de la Marina estadounidense y ex oficial de inteligencia David Grusch relatara ante el Congreso norteamericano que había rescatado “restos biológicos no humanos” en OVNI's ocultos en lugares estratégicos.

Pese a la fascinación de despierta la posibilidad de hallar vida en otro planeta, el director de la entidad recalcó el rol que tienen en lo que refiere a cambio climático. “La NASA no es solamente una agencias espacial, sino que también es una agencia climática. Nosotros tenemos 25 satélites en órbita en este momento que están mirando la tierra, obteniendo los datos. Estamos instalando cuatro grandes observatorios en los próximos diez años, y todo eso nos va a dar información tridimensional de qué es lo que está sucediendo en la Tierra”, explicó.

Los hallazgos obtenidos hasta el momento confirman el calentamiento global, pero desde la organización buscan investigar en mayor profundidad para encontrar maneras de abordar el fenómeno.

Con información de www.eldiarioar.com