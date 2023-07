Perotti le tira "flit" a Lewandowski y le ordena a los suyos hacer campaña para la lista de diputados

Luego de la catastrófica derrota que sufrió el peronismo santafesino en las PASO, el gobernador le ordenó a sus ministros que concentren todos sus esfuerzos en campaña de la lista de diputados, que en su gran mayoría está integrada por funcionarios de su gabinete.

A modo del slogan "se puede pelear", los ministros se dan ánimo por WhatsApp y se reenvían un cálculo donde se destaca que según la cantidad de votos válidos emitidos, la lista opositora que encabeza la socialista Clara García cosechó el 33,63% mientras que la nómina que encarna Perotti quedó con el 28,09%.

Esos cinco puntos representan unos 90 mil votos que necesita el gobernador para empardar a la oposición e intentar quedarse con la mayoría de 28 legisladores sobre 50, según la Constitución provincial y conservar una cuota importante de poder.

Sobre la candidatura a la gobernación del senador Marcelo Lewandowski no se dice nada y según se pudo saber de fuentes gubernamentales, el mismo Perotti ordenó centrar los esfuerzos del gabinete en la campaña a diputados provinciales. El mensaje llegó desde India, donde está culminando una gira comercial de diez días que inició tras las PASO.

"No me consta", se limitó a responder un alto funcionario ante la consulta de LPO quien no ocultó el optimismo en revertir el resultado en la categoría que integra como candidato. Es que según el sistema de Boleta Única que se aplica en Santa Fe, cada una de las candidaturas es una elección diferente ya que se vota con listas independientes que habilita el cruce del voto.

De hecho, las candidaturas a la gobernación de Pulla"ro, Losada y Fein cosecharon 980 mil votos mientras que las de diputados por el mismo frente, poco más de 550 mil, la diferencia se repartió en distintas listas.

Por otro lado, un ex funcionario perottista lamentó, en diálogo con LPO, la desorganización que reinó en la campaña y que la candidatura de Lewandowski se haya definido a último momento con un proceso por demás de embrollado.

"Maxi (Pullaro) hace dos años que está en campaña, hizo peronismo explícito, caminó cada localidad y habló con todos los vecinos, la política tradicional le ganó a las redes, consultores y encuestas", dijo y admitió que "lo de Marcelo (Lewandowski) es más complicado", aunque confía en que una buena performance de Sergio Massa en las elecciones nacionales le de una cuota de optimismo al peronismo de Santa Fe.

Con información de LPO, sobre una nota de Fabricio NAVONE