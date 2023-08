Lewandowski, tras cuestionar a Perotti: "Está bueno que haya autocritica"

Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador del Frente de Todos, habló tras criticar al gobierno provincial por los errores en la liquidación de sueldos de docentes.

“Vi una nota de que la oposición había juntado a todos. Para mi está bueno que haya autocritica, no debe ser todo obsecuencia. La crítica no fue a Perotti, yo hice un llamado a que se vea qué pasó. Hay un caballo de Troya adentro que hizo las cosas mal… ¿lo hicieron adrede, se les escapó? Con el sueldo de los trabajadores no. Es un error grave”, remarcó Lewandowski en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Sobre la interna provincial en el peronismo, manifestó: “Nos dijeron que no nos peleábamos y éramos blanditos. Después de las elecciones nos juntamos con el resto de los candidatos. Armamos actos en los que estuvimos todos juntos”.

“Empieza otra campaña porque la boleta tendrá cuatro protagonistas. Hoy la campaña está más centrada en lo nacional, lo nuestro será desde el 14 de agosto. Igual hay recorridas que ya estamos haciendo”, comentó.

En relación a la contienda electoral nacional, dijo que en la interna peronista “no ve disputa”, insistió con la idea de que “en la provincia fue una campaña muy provincial” y avisó: “En principio Massa viene a Rosario”.

Con informacion de Cadena 3.