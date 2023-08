Esteban Paulón: "Schiaretti en Santa Fe construye con el socialismo, no con Perotti"

Esteban Paulón, referente y militante LGBT del socialismo, es el primer precandidato a diputado nacional, en sintonía con la fórmula presidencial que encabeza el cordobés Juan Schiaretti. Aspira a renovar la banca que deja Enrique Estévez en el Congreso, pero sostiene que pueden sumar más para engrosar el Interbloque Federal. Van a la caza del voto antigrieta y tras las PASO apostarán a seducir a quienes no quieren caer en la polarización. En diálogo, dice que “en la calle y en las encuestas” ven la candidatura de Schiaretti instalada y “en Santa Fe más por la militancia del socialismo”.

-En las PASO provinciales hubo una polarización muy marcada. ¿En las nacionales, es posible sostener terceras posiciones?

-Hay chances. Las primarias presentan una oferta electoral con diferencias muy profundas y no creo que el 22 de octubre las fórmulas ganadoras de los principales bloques puedan retener todos los votos. Las PASO van a ordenar un poco, pero a partir de ahí va a empezar una campaña totalmente nueva. Y en el Congreso, si uno apela a la aritmética, los siete diputados y diputadas del Interbloque Federal representan menos de un 3% de las 257 bancas. Sin embargo, en un escenario tan polarizado lograron descongelar la parálisis que había, fueron un puente de diálogo y consenso entre los sectores mayoritarios y permitieron que se discutan temas muy relevantes, tanto en comisiones como en el recinto.



-La semana pasada Schiaretti llegó a Santa Fe. Lo acompañó dirigencia del PS pero no Clara García. Llamó la atención la ausencia. ¿Por qué no estuvo?

-Todavía estaba pendiente el escrutinio definitivo, no estaba el reconocimiento de la victoria de Clara por parte de José Corral. A su vez Clara todavía tenía agenda en el interior de la provincia y Juan nos avisó sobre la hora que venía. La semana próxima viene de nuevo y ahí si la van a ver con él.

-García ahora encabeza una lista integrada por otros espacios, que apoyan a otros candidatos a la presidencia, ¿es un conflicto eso para la campaña?

-No. No nos genera ninguna contradicción. Clara es la candidata del socialismo, conduce una lista plural y por supuesto que es parte de la discusión democrática y es totalmente válido.

-El PS es muy crítico del gobierno de Omar Perotti en Santa Fe. Sin embargo Schiaretti tiene buena relación con el gobernador santafesino.

-Schiaretti dijo en una conferencia de prensa: «Perotti es mi amigo, pero a su gestión la evalúan los santafesinos y santafesinas con el voto». Y yo creo que la gente ya habló en las urnas sobre Perotti y reprobó su gestión, su candidato salió tercero y él tampoco hizo tan buena elección para la Cámara baja. Una cosa son los vínculos históricos, pero en Santa Fe Schiaretti construye con el socialismo, no con Perotti.

-¿Pero tienen estilos de conducción similares?

-No son lo mismo. Schiaretti siempre defendió su provincia con enorme contundencia. Hay temas que compartimos en Córdoba y en Santa Fe como la deuda histórica de Nación, en el juicio ganado por Hermes Binner ante la CSJN. Schiaretti logró un arreglo excelente para Córdoba. Mientras que Perotti, que hizo campaña con Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) no logró que reconocieran esa deuda en forma satisfactoria, fue con bonos, que se deprecian, los municipios y comunas perdieron recursos coparticipables concretos. Perotti no nos defendió con Vicentin, ni cuando se discutió quién iba a conducir la administración de la Hidrovía que tiene 700 Km de costa santafesina y es la columna vertebral de la actividad productiva. Son dos proyectos políticos totalmente distintos, y a Schiaretti en Córdoba se lo reconocieron con el voto.

-¿Como militante LGBT creés que vas a poder incluir esa agenda en el Congreso, teniendo en cuenta la línea más conservadora de Schiaretti?

-Córdoba no tiene mayores diferencias con Santa Fe respecto de políticas públicas y avances de derechos para la comunidad LGBT. Sí es cierto que en algún momento hubo posiciones no tan claras vinculadas, por ejemplo, a la Ley de Matrimonio Igualitario o a la Ley de Identidad de Género. Pero también recuerdo que cuando logramos que Matrimonio Igualitario se discutiera en el Congreso, Cristina (Fernández) hizo levantar a todo su bloque y nos quedamos sin cuórum. Tiempo después, en un discurso, ella dijo que comprendió que era necesario y era justo. Creo que hoy son leyes que la gran mayoría de la dirigencia política ya no cuestiona y que la sociedad cambió. No veo que haya problemas en ese sentido, pero obviamente que yo voy con mi militancia, que no es negociable.

-¿Cuáles son los temas principales para Santa Fe en el Congreso?

-Es fundamental la Ley de Humedales, pero también hay mucho para reclamar en obras públicas, la actualización del fondo del conurbano, los subsidios al transporte, todo lo relativo a seguridad pública para la provincia y sobre todo para Rosario. Hay mucho para trabajar.

Con informacion de Letra P.