La Libertad Avanza denuncia que un precandidato de Patricia Bullrich acusó a Javier Milei de nazi con información falsa

A días para las elecciones primarias (PASO 2023) y en la recta final de una tensa campaña, el espacio La Libertad Avanza denuncia que un precandidato de Patricia Bullrich lo acusó de nazi con información falsa. El partido que postula a Javier Milei sostiene que la aspirante a la presidencia en la interna de Juntos por el Cambio tiene “miedo de perder la interna con Horacio Rodríguez Larreta por la fuga de votos” al libertario.

La denuncia de La Libertad Avanza apunta contra Federico Andahazi, precandidato al Parlasur en la lista de Bullrich. El psicólogo y escritor, durante el programa que conduce Viviana Canosa en La Nación +, acusó a Milei de nazi vinculándolo a José César Ruiz Andrioli. Andrioli es un supuesto precandidato del diputado nacional en Río Negro al que mostraron en una foto con dos esvásticas.

El descargo de La Libertad Avanza en Twitter

El partido libertario asegura que Ruiz Andrioli no es precandidato de ese espacio. “Señor @andahazi, que es candidato al Parlasur de @PatoBullrich, ¿usted sabe que todo lo que se dijo en el programa del que usted fue parte hoy es una mentira flagrante? ¿Sabe que ese señor no es candidato de La Libertad Avanza? ¿Sabe que Río Negro no elige senadores?”, comenzó el descargo de LLA en Twitter.

Y sigue: “¿Sabe que las listas son información pública y están publicadas desde el 24/6? Conoce el Art. 140 del Código Electoral que establece penas de prisión para quien ‘con engaños indujere a votar en determinada forma o abstenerse de hacerlo’? ¿Sabe que lo que hizo hoy fue un delito? ¿Sabe que la banalización del Holocausto también es un delito en Argentina?”.

En el programa de Canosa, Andahazi dio por hecho que Milei tenía vínculo con Ruíz Andrioli cuando en la pantalla mostraban una foto de ellos juntos, y acusó al economista de acercarse a la comunidad judía “para tapar su nazismo”. “Esto es gravísimo. Lo que hizo este tipo con las esvásticas es un delito, no se pueden exhibir”, sostuvo Andahazzi, y Canosa agregó: “Es su candidato en Río Negro”.

Sin embargo, poco después, en Twitter compartieron el video del que fue sacada la foto de Ruíz Andrioli. Lo que hacía en el video era comparar distintos símbolos y marcaba la diferencia entre el significado de la esvástica nazi con lo que supone esa misma cruz en religiones orientales, donde está asociada a la buena suerte. Además de acusar a Andahazi, desde LLA aprovecharon para cuestionar a Bullrich.

“¿La señora Bullrich le pidió que invente mentiras para acusar de nazi a Javier Milei y La Libertad Avanza? ¿Usted sabía que era mentira lo que estaba diciendo? ¿Es la señora Bullrich consciente de que un candidato de su lista miente descaradamente sobre Javier Milei en televisión nacional?”, señalaron. Y redoblaron la apuesta de cara a las PASO: “¿Tanto miedo tiene Patricia Bullrich de perder la interna contra Horacio Rodríguez Larreta por la fuga de votos hacia Javier Milei?”, plantearon.

El mensaje del espacio de Milei a Mauricio Macri

En esta línea, agregaron: “Interna que, siempre vale la pena recordar, no existiría si hubiera aceptado la propuesta de Javier Milei para formar un nuevo espacio y que ella rechazó, porque tiene más en común con Larreta que con Milei”. Y exigieron a Andahazi y a Bullrich que pidan disculpas, y también le dejaron un mensaje a Mauricio Macri: “¿Avala esto @mauriciomacri? ¿Es consciente del rejunte de impresentables que se convirtió la coalición que supo liderar? Esperamos que no”.

