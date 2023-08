Tras la separación de Rodrigo De Paul, vincularon a Tini Stoessel con un modelo español

Hace menos de una semana, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaban su separación luego de varios rumores de crisis. Ahora, aparecieron versiones que vinculan a la cantante con un modelo español.



Así lo dio a conocer Pochi, la influencer a cargo de la cuenta Gossipeame. Según compartió, la artista habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estadía en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, lanzó ella y mostró varias fotos.

En un principio, desde este perfil de chimentos se expuso que la estrella pop usó una prenda del amigo y socio del modelo. “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, detalló la panelista de Entrometidos (Canal Net) sobre la costumbre que supuestamente tiene la ex de Rodrigo De Paul.

Sin embargo, luego Pochi explicó: “A mi me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esa manera, la mirada pasó a estar en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, remarcó la influencer y compartió una foto del joven en cuestión con el que habría estado La Triple T.

Quién es Biel Juste, el joven que vincularon a Tini Stoessel

El modelo español tiene 26 años y ya trabajó para reconocidas marcas del mundo. Al parecer, conoció a Tini Stoessel en la fiesta del segundo aniversario de la marca de su amigo Joan Margarit.

A partir de eso, aparecieron los rumores de un acercamiento entre él y la exnovia de Rodrigo De Paul. En sus redes sociales, el joven tiene menos de 300 mil seguidores y comparte varias fotos donde registra cómo se divierte en barco por las costas de Ibiza.

Cómo se encuentra Tini Stoessel tras su separación

Días atrás, la periodista Paula Varela opinó cómo es la situación sentimental de la cantante, luego de su ruptura con De Paul. “Debo decir que, acá, es especulación pura. Yo supongo, entendiendo un poco cómo viene el paño de lo de Tini, ella necesitaba decirlo, porque ella ya se siente libre, hace vida de soltera”, dijo en Socios del espectáculo (eltrece).

Por último, la panelista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, cerró: “Entonces, para hacer su vida tranquila, que sabe que siempre está bajo los flashes, no porque mañana aparezcan fotos o tal vez sí, no sé, es libre, puede hacer lo que quiera, ella necesitaba hacerlo concreto”.

Con informacion de Todo Noticias.