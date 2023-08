Mauricio Macri enumeró 5 mentiras del kirchnerismo contra él: «Basta de esto»

Las elecciones presidenciales en Argentina están cada vez más cerca y desde Unión por la Patria, espacio que tiene al kirchnerismo como mayoría, afirman que Juntos por el Cambio quitará derechos a los trabajadores, entre otras cuestiones. Sin embargo, el expresidente y fundador del espacio, Mauricio Macri, apareció para desmentir todas las acusaciones del oficialismo.

El ex mandatario aseguró que «hay 5 mentiras» que instalaron del Gobierno nacional que debemos desterrar. «La primera que se puede vivir sin trabajar y generar gastos y gastos en privilegios para pocos sin consecuencia. Es mentira, inflación y deuda. De Duhalde agarraron superávit y conmigo equilibrio. Ellos agrandaron el gasto y mirá como estamos», disparó.

«Segundo, la deuda. Dicen que recibieron la deuda todo el día y es mentira. Lo peor de todo es que siguen hablando de la deuda y tengo el número. Total del Banco Central y Tesoro Nacional son 136.838 millones de dólares que ha endeudado este Gobierno. Alberto tomó esta deuda. Comparado con 48.970 millones míos. Terrible mentira, son los que más nos endeudaron. Son el peor Gobierno desde la vuelta a la democracia», afirmó Mauricio Macri en TN.

La tercera mentira del kirchnerismo es «que el FMI son gente mala, es mentira. Argentinos, el FMI son otros países que van y ayudan a los países que creen que están saliendo adelante y por eso prestan a la mitad de un banco común. Massa decía que hizo el gasoducto a pesar del Fondo y está en su report del FMI que el gasoducto sea prioridad. Mienten. Piden que seamos normales en el FMI. Equilibrio piden», aclaró.

«Cuarta mentira: Volver a festejar la confiscación espantosa de YPF que se transformó en estatización. Va a perjudicar al desarrollo petrolero porque la gestión bajo la órbita del Estado fue lenta y demoró Vaca Muerta. Además, Kicillof nos costó más de 10.000 millones de dólares con este chiste. Vamos a tener que pagar un juicio de casi 10.000 millones extras», acusó el dirigente del PRO. «Cristina recordó un cruce que tuvimos que ella decía que yo me opuse a la estatización y gracias que lo recordó», ironizó el dirigente opositor.

Lo último en su lista fue «la confiscación de 300 millones de juicios que pagamos en Aerolíneas Argentinas. Es un disparate de 10.000 millones de dólares, es un puente Chaco-Corrientes por año. Si Aerolíneas Argentinas no perdería eso, pondríamos 35.000 gendarmes. Si no tenemos un consenso no se revierte. Yo no pondría un dólar más en Aerolíneas ni aceptaría la extorsión de los sindicatos. El 80 porciento de la gente no vuela y paga a todos estos señores sus privilegios», arremetió.

La última reunión de Mauricio Macri y Cristina Kirchner

Siguiendo con las acusaciones al kirchnerismo, Mauricio Macri recordó que «en 2014, después de las inundaciones trágicas, fue la única vez que Cristina me recibió dos veces en Olivos. La segunda vez terminó siendo más abierta y me dijo las mayores barbaridades que yo escuche en su vida del jefe de Gabinete, que era Massa. Después pasó Alberto y esas cosas quedaron chicas. Ella termina la historia rodeada de esas dos personas», lamentó.

«Ella dijo acá está un fullero, es decir, un tramposo, un tenaz. Le dijo que recurría a un tramposo porque no respetando ninguna regla, haga todas las cosas que describimos hipotecando el futuro para llegar», analizó el ex presidente de la Nación acerca de las últimas declaraciones de Cristina Kirchner sobre quien ahora es su candidato a presidente.

Con información de www.elintransigente.com