Habló la madre de Morena: «No me la van a devolver más»

María es la madre de Morena Rodríguez, la niña de 11 años que fue asesinada por motochorros en el partido bonaerense de Lanús y habló sobre el crimen que conmocionó al país. La mujer dijo que se encontraba en un bautismo en Salta cuando se enteró del asesinato de su hija y exigió que se haga justicia.

«Pido justicia por mi hija, no me la van a devolver más. Solo eso, justicia. Nada más»; soltó entre lágrimas.



La mujer se disponía a regresar a su casa cuando tomó conocimiento de la peor noticia.

«Yo estoy en Salta. Vinimos por una semana a bautizar a mi bebé, porque tengo un bebé de 5 meses. Vinimos para acá y hoy me levanté con este llamado. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto. Lo último que me dijo es que extrañaba a sus hermanos y a mí»; añadió.

María reconoció que mañana viajarán hacia Buenos Aires para reencontrarse con la familia y cuestionó la seguridad en la zona del colegio, donde la niña fue interceptada por dos ladrones en moto que la rodearon y le asestaron dos golpes de puño en el estómago, la arrastraron para sacarle las pertenencias, la dejaron inconsciente y huyeron a toda velocidad.

