Voto joven: "La situación que vivimos es angustiante y nosotros buscamos un cambio"

Este domingo 13 de agosto se desarrollan las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias en todo el país y por ley todos los jóvenes de 16 años en adelante pueden ejercer su voto.

En diálogo con uno de los móviles de El Litoral, una joven contó sus sensaciones y expectativas sobre su sufragio y también mencionó la importancia de que sus pares vayan a votar. "La situación en la que estamos es angustiante y me da cargo de consciencia si no vengo a votar. No te puedo decir que vengo a votar con ganas, pero el voto es importante para pensar que podemos salir adelante", sostuvo.

"Es una locura la cantidad (de boletas) que hay, tuve que ir una por una para ver de elegir lo que quería elegir. De todas maneras, en mi cabeza ya tenía decidido a quién quería votar", agregó.

El voto joven es uno de los más buscados, por lo que la adolescente explicó qué es lo que su franja etaria busca en un candidato. "Buscamos una diferencia. Hace falta una diferencia y buscamos algo nuevo, algo distinto", expresó.

La experiencia de los más grandes

Está claro que los adultos de una familia o un grupo social se vuelven referentes para guiar a los más chicos según los intereses de cada grupo. En diálogo con el móvil de El Litoral también habló sobre el voto joven una pareja de ancianos.

"Nosotros nunca dejamos de ir a votar", expresó la mujer. Mientras que el hombre recordó que al estar en democracia, la situación cambia totalmente. "Da un poco más de tranquilidad en comparación a la situación que hemos vivido con los gobiernos militares, pero venimos a votar porque nuestros hijos, nietos y bisnietos tengan un futuro seguro. Este es nuestro granito de arena".

Con informacion de El Litoral.