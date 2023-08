Santa Fe. Perón e Iturraspe: detuvieron al ladrón que atacaba a los automovilistas para robar

Detuvieron al ladrón que el viernes pasado atacó a una mujer que circulaba con su auto por Perón e Iturraspe. El hombre de 25 años fue aprehendido y quedó detenido en la Comisaría 6°.



El viernes pasado una n mujer fue víctima de delincuentes en el acceso oeste a la ciudad de Santa Fe. Le reventaron el vidrio del acompañante y se llevaron sus pertenencias. El hecho se registró a metros, la Comisaría 6° y del otro lado un patrullero apostado a la vera de la Autopista Rosario - Santa Fe. "No podía creer que todo estén ayudando y la policía mirando de lejos", dijo la víctima del robo.



A raíz de la recurrencia de hechos de inseguridad bajo la misma modalidad: reventar cristales a piedrazos y robar a quienes transitan en vehículos en el ingreso a la ciudad, se instaló un móvil policial de modo constante al costado de la autopista y se trasladó la Comisaría Sexta al edificio donde funcionaba la Brigada Motorizada.

Transcurrió un tiempo en que los robos mermaron pero este viernes volvió a ocurrir un asalto repitiendo la modalidad: de un piedrazo rompieron la ventanilla del lado del acompañante de un automóvil Ford Fiesta y robaron la cartera y pertenencias de la conductora.



"Un limpiavidrios me pidió una moneda y le dije que no, pasó por delante de mi auto y me tiró una piedra de 20 cm que me impactó en el vidrio y en la mano. Me robó la cartera. Mi hija gritaba. Un montón de autos pararon a ayudarme", dijo María, la víctima al móvil de AIRE.

"El que me robó pasó delante de las rejas de la comisaría y delante de un policía. El móvil policial que estaba 40 metros detrás tampoco se movió. No podía creer que todo estén ayudando y la policía mirando de lejos. Que pasa que estamos así. Me hizo muy mal la situación, todos los días paso por la autopista. Me costó que escriban en la denuncia lo que yo tenía para contar", dijo María al móvil de AIRE.

