La brutal agresión a un árbitro en el norte de Córdoba

La violencia en el fútbol volvió a sumar otro lamentable episodio cuando un futbolista agredió salvajemente a un árbitro en San Francisco del Chañar, en el norte cordobés.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo en el marco del partido entre el equipo local, La Franciscana, y Peñarol de Chuña, por la Liga de Ischilín.

El lamentable episodio ocurrió a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto anfitrión iba ganando 1 a 0. El número 11 de la visita, Pablo Contreras, reclamó una supuesta falta en su contra y, cuando iba a ser sancionado por el juez del encuentro, Carlos Saire, le propinó un cabezazo que lo dejó en el suelo.

"Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera", contó la víctima del ataque en diálogo con Radio Comunitaria La Plaza.

En un principio, Saire fue trasladado al Hospital Municipal local, pero fue derivado a San José de la Dormida para realizarle los estudios correspondientes. Con respecto a Contreras, fue interceptado por efectivos policiales cuando se retiraba del lugar en su auto y quedó detenido.

En diálogo con ElDoce.tv, el relator y periodista Lucas Cornejo contó que el partido "estaba tranquilo" y que la agresión ocurrió fuera de contexto.

Además, contó que jugadores de Peñarol de Chuña le aseguraron que el árbitro había insultado al agresor. Al respecto, Saire expresó: "En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo".

