Patricia Bullrich pidió “terminar con el modelo del kirchnerismo” y señaló cuál será la clave para octubre

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló este domingo con vistas a las elecciones generales de octubre próximo. En este sentido, sostuvo que “lo fundamental no es solamente ganar, sino establecerse y generar las condiciones para terminar con el modelo del kirchnerismo”. Asimismo, se refirió a la clave para las generales, la cual estará en imponerse en la provincia de Buenos Aires para que la fuerza política de Cristina Kirchner “no se agazape ahí”.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri negó que el principal rival en estas elecciones sea Javier Milei (La Libertad Avanza), el más votado en las primarias (PASO), y cargó las tintas contra el kirchnerismo. “Creo que lo que hay que vencer en Argentina es un sistema instalado, el kirchnerismo, que ha empobrecido, degradado la cultura, la educación, la seguridad de los argentinos y que además no puede estar preparándose para volver”, dijo, según recopiló NA.

“Lo fundamental no es solamente ganar, sino establecerse y generar las condiciones para terminar con el modelo del kirchnerismo”, enfatizó Bullrich en una entrevista a un matutino porteño. Y puntualizó: “No nos da lo mismo. Creemos que somos los que estamos en condiciones de generar esa posibilidad histórica que tiene la Argentina, de cambiar la matriz política del peronismo como partido dominante, que cuando no gobierna está como agazapado. Por eso tenemos el objetivo claro de ganar en la provincia de Buenos Aires. No queremos que se agazapen ahí”, agregó.

En otro orden, se mostró satisfecha con el resultado obtenido por su lista en las PASO del pasado domingo, cuando le ganó por amplio margen a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. “Tuvimos una reivindicación importante”, se jactó Bullrich. “Lo veo como un triunfo, porque creo que nosotros teníamos la lectura más correcta de cómo interpretar a la sociedad, de cómo plantear el modelo del cambio que se precisa en este momento histórico de la Argentina”, expresó.

Bullrich consideró un David versus Goliath la interna contra Rodríguez Larreta

Recordó que “en términos numéricos, partidarios” la lista de Rodríguez Larreta recibió más apoyo y tuvo como precandidatos al presidente de la UCR, Gerardo Morales, de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto. “Construimos una decisión de liderar este proyecto de Juntos por el Cambio, lograr que nuestra propuesta de cambio, de shock, fuese el que representara a la fuerza en la elección y que tuviese un liderazgo como el mío, que tiene espaldas para dar las batallas que hay que dar en Argentina”, resaltó.

“Desde esa perspectiva, tarea cumplida. Fue una elección importantísima, de David contra Goliath”, interpretó la exfuncionaria. A nivel coalición, Bullrich reconoció que la performance general estuvo un poco por debajo de lo esperado. “Desde la de Juntos por el Cambio creo que es poca la experiencia de la sociedad en comprender unas PASO, y eso generó temor en mucha gente que pensó que no íbamos a ser capaces de construir rápidamente el espacio. Eso nos costó votos”.

Acerca de esto último, Bullrich se mostró confiada en que muchos votos que perdieron en las PASO a manos de Milei van a volver a Juntos por el Cambio en octubre. “Creo que pueden volver muchos votos, porque hubo una idea en el último tiempo de que estábamos parejos, iguales, de que nosotros no ganábamos”, evaluó. “Eso hizo que ese voto en disputa que siempre veíamos con Milei, se corriese. Lo vamos a recuperar”, ratificó.

Bullrich se diferenció de Milei

Por último, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio se diferenció del líder de La Libertad Avanza al sostener que de ganar las elecciones, ella no va a cerrar el Conicet y arancelar la educación o la salud pública. “No vamos a privatizar nunca, ni la salud ni la educación pública. Al Conicet lo vamos a desburocratizar y desideologizar”, prometió Bullrich.

Con información de www.elintransigente.com