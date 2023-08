Pampita habló de las particulares fotos que le mandaba Roberto García Moritán antes de conocerla: “Rarísimo”

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán comenzaron a salir en agosto de 2019 y a fines de ese mismo año se casaron. Aunque la relación hoy marcha sobre ruedas y son padres de Ana, al principio, cuando aún no se habían visto personalmente, el método de seducción que utilizó el empresario fue bastante particular.



Invitada a Noche al Dente (América), la modelo recordó cómo conoció a su marido y reveló intimidades sobre esos primeros días de intercambio de mensajes. “Él le pidió mi teléfono a una amiga mía. Y me dijo ‘hay un amigo mío que te quiere conocer y yo creo que te va a gustar, no sabés, es educadísimo, caballero, una persona de bien, no quiere joder, está en un momento de su vida que tiene ganas de encontrar a alguien para enamorarse’”, arrancó diciendo.

Sobre los primeros chats entre ambos, Pampita comentó: “Empezamos a hablar por Instagram. Él estaba de viaje, estaba en Perú. Me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima”

“Me mandaba fotos... ‘acá te voy a traer’, me decía. Y a mí no me parecía muy sexy que me mandara fotos de comida”, dijo algo avergonzada. Fer Dente, conductor del programa, añadió: “Rober, la verdad que salió bien porque arrancaste...”.

La jurado de Bailando 2023 (América) completó: “Esa cosa exótica también estuvo buena. Decía ‘qué raro’, porque no me mandaba selfies de él. Me mandaba fotos de lugares, comidas, cosas y me decía ‘me encantaría compartir esto con vos’”.

Respecto al primer encuentro cara a cara que tuvieron, Carolina reveló: “Nos vimos en mi casa y llegó con una caja y mis amigas se ríen porque entre las cosas que trajo de regalo trajo espuma de baño... ¡Qué fe se tenía! ¡Una autoestima!”. Y cerró: “Esa espuma de baño la usamos mucho tiempo después”.

Con informacion de Todo Noticias.