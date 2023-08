Perotti dijo que votará a Milei si Massa no va al balotaje

El gobernador Omar Perotti aseguró que, en el caso de que Sergio Massa no acceda al balotaje presidencial, y la elección se defina entre Javier Milei y Patricia Bullrich, optará por el candidato libertario.

En el marco de la serie de entrevistas desarrollada en el último tramo de la campaña electoral provincial, el mandatario eligió pronunciarse sobre la cuestión nacional en diálogo con radio Boing.

En ese contexto, sostuvo que votó en las PASO y votará en las generales por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero que en caso de que éste quede afuera del balotaje, y la opción sea Bullrich, de Juntos por el Cambio, o Milei, de La Libertad Avanza, “voto Milei”.

“Creo que lo de Bullrich ya lo vimos, y yo no quisiera esa etapa otra vez. Uno quiere que Massa sea el presidente, y que si hay balotaje, sea Massa el que vaya. Pero si ésa es la opción, no tengo dudas”, justificó el mandatario.

“Muchos podrán decir ‘¡qué está diciendo!’, y si digo esto es porque lo siento. Porque las expectativas que se habían generado con Macri, con ‘el mejor equipo en los últimos 50 años’ y demás, no tuvieron buen resultado. Así que por qué, si ésas son las opciones, no dar la alternativa a alguien que pueda estar planteando algo de manera diferente”, añadió.

Perotti aclaró que, a la hora de tomar posición, “nunca tuve problemas ni miedo, y además siempre en mis equipos ha habido gente que no venía de la política. Y siempre traen una mirada mucho más sensible, mucho más cercana al día a día de la gente. Esperemos que no se dé lo que me preguntaste, no deseo eso. Pero quiero ser muy directo en lo que siento, si ésa es la opción”.

En tanto, el candidato a gobernador por Juntos Hacemos, Marcelo Lewandowski, dijo a este medio que ese escenario no sucederá porque Massa va a estar en el balotaje.

Con informacion de El Litoral.