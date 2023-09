Maximiliano Pullaro vs. Omar Perotti, la guerra por los votos de Javier Milei

Maximiliano Pullaro viene demostrando, antes y después de las PASO del 16 de julio que lo consagraron como candidato a la gobernación de Santa Fe por la oposición, que tiene un mapeo muy ajustado del escenario político electoral. El lunes a la noche respondió "absolutamente", cuando la periodista Almudena Munera Muñoz le repreguntó por segunda vez y para que no quedasen dudas, si votaría a Javier Milei en un eventual ballotage con Sergio Massa.

En todo momento aclaró que votará y que quiere que gane Patricia Bullrich, pero puesto a elegir entre el candidato de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza, optó por el segundo. Pullaro podría haberse escapado por la tangente, pateado la respuesta hasta ver si la realidad consagraba ese escenario, entre otras variantes. Sin embargo, no anduvo con vueltas ni zigzagueos. Sabía lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo. Incluso acudió a la exageración como figura retórica: "Siento que nadie puede perjudicar a Santa Fe más de lo que la perjudicó el kirchnerismo, que la saqueó".

Horas después fue el gobernador Omar Perotti quien se definió en el mismo sentido ante una hipótesis similar de segunda vuelta, en la que no compitiera su candidato. Casi un calco de Pullaro. "Quiero que Massa sea presidente, pero si queda esa opción en el ballotage, que espero que no se dé, voto Milei, porque lo de Bullrich ya lo vimos”, dijo.



Tampoco el gobernador incurrió en un exabrupto o fue sorprendido por una pregunta que no esperaba. Al igual que el líder radical, llevó al escenario publico lo que vienen trabajando puertas adentro con sus equipos de campaña: la disputa por los votos de Javier Milei.

Milei no tiene lista propia en Santa Fe para los comicios provinciales del 10 de septiembre. Es una de las tantas provincias en las que optó por no involucrarse. Sin embargo, el 13 de agosto pasado arrasó en la elección presidencial: fue el más votado, se impuso en los 19 departamentos y condenó al tercer lugar al frente Unión por la Patria.

En 10 días Santa Fe tendrá unas elecciones provinciales que, a la luz de la enorme diferencia que Pullaro le sacó al candidato peronista Marcelo Lewandowski, en muchos casos dan por definida. Eso explica que buena parte de las energías de campaña estén concentradas en la batalla por la Legislatura, donde Unidos y Juntos Avancemos ya no corren solos. En el espejo retrovisor miden la distancia con Amalia Granata, que encabeza una lista que obtuvo un buen resultado en las PASO (180 mil votos) y, según algunas encuestas, viene creciendo.

Granata, que es candidata de un espacio que sólo compite en categorías legislativas, tiene un perfil de votante bastante similar al de Milei y por tanto es una amenaza para los planes de crecimiento de la lista de Unidos, que encabeza Clara García, y del peronismo que encabeza el gobernador. Por arriba y por abajo, la mediática diputada se dispone a sacar provecho del clima que instaló el huracán Milei en Santa Fe.

Pullaro y Perotti leyeron el mismo riesgo y decidieron "hacer lo que es necesario" para buscar el triunfo: operar sobre la realidad, aunque eso implique el potencial apoyo a un líder como MIlei, el mismo que insulta y descalifica a los políticos como ellos y a sus partidos. El mismo que planta una afrenta a los principios democráticos más caros de su historia cuando afirma que la justicia social es "una aberración" o lleva de vicepresidenta a quien promete liberar a los condenados por aberrantes delitos de lesa humanidad, o constituir mercados libres de órganos humanos o menores, entre otras propuestas.

Se estima que el 10-S podrían votar entre cinco y ocho puntos porcentuales más del padrón santafesino respecto de las primarias de julio. Si a eso se agregan quienes votaron en blanco o anularon y quienes lo hicieron por listas que no superaron el piso mínimo, hay una masa de votantes que se presume poco ideologizada e interesada en los asuntos políticos que puede ser decisiva en la futura gobernabilidad de Santa Fe, donde el que gana la categoría Diputados, aunque sea por un voto, se lleva una mayoría automática de 28 sobre 50 bancas.

En las PASO, Perotti fue el más votado de la categoría individualmente, aunque el Frente Unidos sacó 80 mil votos más que el oficialista Juntos Avancemos. No sólo está en juego un factor muy relevante de la gobernabilidad para los próximos cuatro años. En el caso de Perotti se juega su liderazgo en el PJ santafesino.

Esa suma de elementos explica el tajante y sorpresivo posicionamiento que tomaron Pullaro y el gobernador. Ninguno quiere dejar esos votos sueltos.

Con informacion de Letra P.