El Gobierno definió al reemplazante de Francos en el BID tras su pase a las filas de Milei

El Gobierno ya definió al sucesor de Guillermo Francos, quien estaba al frente de la representación de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ahora formará parte de las filas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.

El lugar que dejará Francos en el organismo lo ocupará Marcelo Bart un conocido dirigente proveniente del peronismo de San Juan, quien fue hasta hace poco el segundo de Cecilia Nahón en representación de la Argentina ante el Banco Mundial (BM).

Francos y el salto del BID al equipo de Javier Milei



Guillermo Francos anunció semanas atrás que dejará de ser el representante argentino ante el BID, para sumarse al partido de Javier Milei y ser funcionario de una eventual administración del diputado libertario.

La noticia llegó apenas una semana después de los resultados de las PASO, donde LLA logró una gran performance pensando en las elecciones generales de octubre.

A través de un comunicado, Francos dijo que "teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia", expresó.

El Gobierno no se quedó quieto y salió enseguida a buscar el reemplazo de Francos en el BID, un lugar clave en relación al ingreso de dólares como fuente de crédito, en medio de los problemas con las reservas de divisas.

Según trascendió, ese lugar lo ocupará Marcelo Bart, con experiencia en representación ante organismo internaciones, ya que fue el segundo de Cecilia Nahón en la banca ante el Banco Mundial.

Bart proviene del peronismo sanjuanino y se estima que entrará en funciones el próximo 15 de septiembre, con una misión fundamental: seguir aceitando los mecanismos y canales de acceso a divisas para el país.

