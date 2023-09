Kim Jong-un se reunirá con Vladímir Putin en Rusia este mes, según ‘The New York Times’

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, según ha adelantado The New York Times. Durante la reunión, se discutirá que Pyongyang suministre armamento a Rusia para la invasión de Ucrania, así como otras formas de cooperación militar, según ha informado el periódico, citando a fuentes estadounidenses y de los aliados. Aunque el periódico estadounidense no aporta detalles del encuentro, sí que afirma que Kim viajaría desde Pyongyang, probablemente en tren blindado, hasta Vladivostok.

No visitaría Moscú: se citaría con el presidente ruso en la ciudad mencionada, ubicada en la costa del Pacífico de Rusia. Allí, entre el 10 y el 13 de septiembre, se celebra un foro económico en la Universidad Federal del Lejano Oriente de Vladivostok, un evento al que el líder norcoreano ya acudió en abril de 2019, durante su último viaje al país. Kim también tendría previsto visitar el muelle en el que se encuentra la Flota del Pacífico de Rusia.

Los lazos entre Rusia y Corea del Norte llevan tiempo estrechándose. Una relación que se ha visto relanzada por la invasión de Ucrania y el aislamiento internacional de Pyongyang. Así, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha alertado en varias ocasiones de esa cercanía. Si la semana pasada, Kirby afirmó que Putin y Kim intercambiaban correspondencia; hace un mes, el portavoz detalló que Moscú había pedido a Pyongyang que le suministrase munición para mantener su ofensiva en Ucrania, pues las sanciones impuestas a Rusia por los aliados dificulta, aunque no imposibilita, que reciba armamento.

La petición de apoyo militar la realizó, en persona, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, que estuvo en julio en Pyongyang, invitado a las celebraciones por la conmemoración del 70º aniversario del armisticio de la guerra de Corea (1950-53), donde también acudió una delegación de Pekín, capitaneada por Li Hongzhong, miembro del politburó del Comité Central del Partido Comunista chino.

Durante su visita a Corea del Norte, Shoigú se reunió con Kim ―nieto de Kim Jong-il dirigente comunista que batalló con el apoyo de la Unión Soviética y de China contra una fuerza multinacional comandada por Estados Unidos― y le propuso la realización de unas maniobras navales conjuntas, a las que también se invitaría a China, según ha informado este lunes la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a fuentes de inteligencia de Corea del Sur. Por su parte, el embajador ruso en Corea del Norte, Alexander Matsegora, ha declarado a la agencia de noticias Tass que no tenía conocimiento de estas maniobras a tres bandas. A pesar de ello, las describió como “apropiadas”, recoge Reuters.

El espionaje surcoreano también había alertado de que la reunión privada de Shoigú con Kim buscaba intensificar la colaboración militar. Ambos recorrieron una exposición de armamento y, caminando entre misiles y charlando sobre las “tendencias mundiales”, mantuvieron una “conversación amistosa”, según publicó la agencia de noticias oficial de Corea del Norte. Kim “expresó repetidamente su creencia de que el ejército y el pueblo rusos lograrían grandes éxitos en la lucha por la construcción de un país poderoso”.

Estados Unidos y Corea del Sur colaboran activamente y realizan ejercicios militares, que Corea del Norte considera preparativos para un ataque en su contra. Así, el 18 de agosto, el presidente estadounidense, Joe Biden, recibió en Camp David al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, para iniciar “una nueva era de cooperación” trilateral, según declararon. Biden ha aprovechado la mejora de las complejas relaciones entre Seúl y Tokio para crear un frente común ante Corea del Norte, pero también para mermar la hegemonía de China en Asia. En esa cita, los tres mandatarios alcanzaron acuerdos en materia de seguridad que han despertado los recelos de Pekín.

Fuente: El País