Maximiliano Pullaro: "Me preparé toda la vida para ser gobernador"

Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe cerró este miércoles, vía streeming, desde Esperanza su campaña electoral. Así la había iniciado. Ratificó los principales líneas de trabajo en caso de llegar al gobierno provincial. Horas antes visitó El Litoral donde anticipó ejes de gobierno en caso de ser elegido el próximo domingo. El radical nació en Melincué, transcurrió parte de la niñez y adolescencia en Hughes para luego ir a estudiar a Rosario. En los últimos 16 años vive entre Santa Fe y Rosario. Su compañera de fórmula es la galvense Gisela Scaglia, dirigente del Pro.

- Ya finalizando la campaña, de transitar varias veces la provincia ¿por qué el santafesino debería elegirlo gobernador?

- Primero, me preparé toda mi vida para ser gobernador de Santa Fe. Vengo recorriendo esta provincia desde hace años, como muy pocos lo hicieron. Conozco la problemática de cada una de las regiones. Estuve reunido con todos los sectores de la industria, con todos los productores de maíz, de trigo, de soja, de caña de azúcar, de algodón, de frutilla, de arroz. Estuve con comerciantes, con empleados públicos, policías, docentes y sé claramente qué es lo que demanda cada uno de esos sectores. Armamos un plan estratégico para la provincia, lo comenzamos hace 15 meses, donde diseñamos cada uno de los espacios o áreas del Estado con profesionales y llevamos adelante propuestas para que se pueda cambiar la calidad de la provincia. Tenemos mucha expectativa de hacer un gran gobierno dentro de tres meses si me eligen los santafesinos.

Santa Fe va a ser una provincia distinta; Santa Fe va a ser una provincia donde vamos a sentir orgullo de vivir en ella; Santa Fe va a ser una provincia productiva, donde el crecimiento económico y la generación de empleo van a ser nuestra distinción. Santa Fe va a ser la provincia que lidere el cambio que va a venir a la República Argentina, que deje atrás un modelo populista y lleve adelante un modelo productivo.

- Ante tantas demandas que, en algunos casos necesitan aporte y apoyo del Estado no le tiene miedo a algún bache económico, financiero durante los primeros meses de gestión?

- No, para nada. Siento que Santa Fe tiene mucha potencia. Solamente lo que hay que lograr es articular el sector público con el sector privado, para potenciar el sector privado y que de esa manera haya crecimiento, que haya desarrollo. El sector privado pide gestión y que lo defendamos de las políticas nacionales. A eso no le tenemos que tener miedo. Santa Fe aporta muchísimo al orden nacional y tenemos que trabajar e imponer esa agenda política en el orden nacional para que cambien las reglas de juego. Santa Fe va a ser una provincia que va a crecer y que va a tener todo lo que a veces miramos de otras provincias.

- Cualquiera sea el presidente o la presidenta que tenga, porque eso es el contexto que le da al gobierno nacional.

- Creo que lo peor que nos puede pasar es que vuelva a ganar nuevamente el kirchnerismo en la República Argentina. Un modelo que ha saqueado la provincia de Santa Fe, que se ha llevado nuestros recursos durante años para sostener un modelo populista basado en la dádiva y en la cultura del menor esfuerzo, a través de "barones" y punteros en el conurbano bonaerense. El año pasado, Santa Fe aportó el 13,6% de todos los recursos del Gobierno Nacional y solamente volvió el 6,2% cuando somos casi el 9% de la población. Peor que con el kirchnerismo no vamos a estar con nadie. Hay que hacer cambios en el orden nacional y apostar a un modelo que crea en el sector productivo y que apueste al desarrollo de nuestro país.

- ¿Le dejó algo el debate del pasado domingo? Incluso el gobierno provincial salió a cuestionar los números que brindó usted sobre policía e inseguridad

- Me dejó la certeza de poder haber contado mis propuestas en muy poco tiempo, en dos minutos. No es fácil sintetizar pero creo que pudimos mostrar carácter y hacia dónde vamos.

- La desmentida del gobierno le preocupa

- Le voy a dar un dato porque Perotti le puede mentir a la sociedad pero no a la justicia. Después de la balacera al restaurante El Establo de Rosario, la justicia le pidió al gobierno que informe cuántos móviles tenían en la calle. Era un evento de capa 4, porque era un fin de semana largo, de calor, con muchísima gente en la calle. En Rosario había 30 móviles, no 50; 30, en un momento que tendría que haber 240 móviles. Los datos matan los relatos y las mentiras. La sociedad no se pone a contar cuántos móviles hay. Yo sí, porque lo sé, porque me lo pasan de policía, pero a la justicia no le pueden mentir.

Alguien cree que está mejor la seguridad pública que hace cuatro años atrás u ocho años atrás. El año pasado fue el año más violento de la historia de la provincia de Santo Fe, con más robos y con más hurtos.

- ¿Usted en caso de llegar el 11 de diciembre al gobierno tiene claro cuáles van a ser matrices de seguridad?.

- Absolutamente. Vamos a sacar a la policía a la calle. Vamos a tener entre 90 y 120 móviles en las calles de Santa Fe. Entre 180 y 240 móviles en la ciudad de Rosario, como ya lo tuvimos. Vamos a retomar las investigaciones criminales complejas, como lo hicimos. A mí gestión le tocó detener a los Monos, pero también a los Alvarado, a los Caminos, a los Bassi. Este gobierno no puede mostrar ninguna organización criminal que haya desestructurado o desmantelado. Vamos a retomar el control de la cárcel, que ha perdido el gobierno. Vamos a controlar nuevamente la calle, que lamentablemente se ha perdido.

- En lo educativo anticipó que volverá la repitencia pero ¿cuáles son los objetivos para mejorar el sistema'

- Primero, la formación docente continua, la formación docente básica, garantizar los 180 días de clases. Devolverle a los docentes el derecho de evaluar, que hoy no lo tienen porque tienen que consensuar las notas entre áreas como Lengua con Educación Física, aunque parezca exagerado. Los docentes hoy no pueden evaluar. Censo de infraestructura para saber las condiciones edilicias e invertir fuerte y rápidamente. El año pasado hubo subejecución presupuestaria altísima en el área. Vamos a tener un observatorio educativo para ir viendo cómo van adquiriendo conocimientos los niños y los jóvenes en la escuela primaria y secundaria en la provincia. Va a haber un plan de educación que nos permita monitorear y mejorar la calidad educativa. Nos comprometemos a que ningún chico va a terminar tercer grado sin estar completamente alfabetizado, es decir, que sepa leer y que sepa escribir. No puede suceder lo que está ocurriendo ahora: sólo 13 de cada 100 jóvenes que terminan la escuela secundaria en tiempo y forma lo hacen con los conocimientos satisfactorios en lengua y en matemática. Lo señala el Observatorio de Argentinos por la Educación y es una cifra alarmante.

- En materia de obra pública hay trabajos en marcha que supongo no va a detener. El gobierno actual se jacta de decir que están con obras básicas en todo el territorio. ¿Cuál va a ser su caballito de batalla?

- Primero, terminar todas las obras que usted está enumerando. No vamos a dejar ninguna obra sin terminar. Sería un error, como sucedió tal vez con el hospital regional Rosario, que no solo no lo continuaron sino dejaron hasta que se robaron las aberturas. Vamos a terminar, primero, todas las obras que comenzó Omar Perotti y luego a trabajar mucho en rutas transversales que nos parecen importantes, fundamentalmente del centro y del centro norte. Vamos a llevar adelante mucha infraestructura energética para darle potencia a la industria. Vamos a terminar con el plan de desarrollo de conectividad. No solo llevarlo a las ciudades sino a los barrios y al campo para poder trabajar en la agricultura de precisión. Eso demanda fundamentalmente inversión del gobierno provincial, articulación con el sector privado, gestión de créditos internacionales en donde la provincia de Santa Fe tiene capacidad para tomarlos y llevar adelante políticas de largo plazo.

- El sector productivo está cansado del tema impuestos. ¿Usted piensa subir impuestos o va a respetar las normas de impuestos vigentes en la provincia?

- Vamos a tener estabilidad tributaria, estabilidad fiscal; no vamos a aumentar ningún impuesto y vamos a eliminar impuestos como Sellos en algunas áreas de la economía, vamos a trabajar para volver al consenso fiscal, vamos a resolverle a las pymes el tema que tienen de los saldos favorables de Ingresos Brutos. Las pymes van a dejar de ser agente de retención del Estado porque eso les provoca una carga administrativa sumamente importante. En el tiempo iremos ajustando lo que entendemos que le puede dar mayor potencia al sector privado.

-¿Le preocupa la falta de agente financiero estatal?

- Por supuesto que nos preocupa, pero es una realidad que tenemos que afrontar. Vamos a trabajar mucho con el Fondo de Inversión y Desarrollo, es una ley que se votó en el año 2017 con un fondeo importante del sector público, pero también privado e intentaremos conseguir fondos internacionales.

- ¿Las empresas públicas de la provincia van a seguir en manos del Estado?

- Absolutamente, van a seguir en manos del Estado y vamos a administrarlas de manera eficiente.

Esperanza

El 20 de junio, desde Esperanza, Pullaro puso en marcha -vía redes sociales- su campaña para la Paso. Ayer, volvió al mismo escenario en el medio de un campo esperancino para cerrar la campaña. Con Virginia Coudannes como moderada y cortas intervenciones de Pablo Olivares, Esteban Motta, Clara García y Gisela Scaglia que precedieron al candidato a gobernador quien resaltó que si llega a la Casa Gris habrá desde diciembre un trabajo de 24 por 7 los cuatro años para cambiar Santa Fe.

Legislatura y alianza política

- El domingo se votan dos poderes por cuatro años. Usted compite por el Ejecutivo pero también se conforma el Poder Legislativo. ¿Se siente acompañado por los candidatos a legisladores de su sector en todo el territorio?

- Sí, mucho. Me siento halagado por la lista de diputados que encabeza Clara García, la mujer del mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz; seguido de José Corral, quien fue intendente de la ciudad de Santa Fe y Dionisio Scarpin con lo cual, uno de cada lista de la interna están empujando esta nómina. Estamos muy contentos y nos sentimos muy acompañados. Le pedimos a la ciudadanía que acompañen a nuestros candidatos a diputados, no solo nuestra fórmula de gobernador y de vice. Tenemos la alta expectativa no solo de sostener a nuestros siete senadores, sino por lo menos ganar siete más. Estamos muy entusiasmados con eso, porque el cambio va a venir desde muchos departamentos de la provincia de Santa Fe.





- Encabeza una alianza de partidos que firmaron el acuerdo de Cayastá, le preocupa tener que administrar las diferencias, las pujas de poder de esa coalición

- No, no me preocupa. Al contrario, creo que es una fortaleza que pudimos mostrar. De hecho los 980.000 votos son prueba de esa fortaleza de 15 partidos políticos que se pusieron de acuerdo para gobernar y gestionar bien nuestra provincia. Es muy lindo ver cómo trabajan nuestros equipos técnicos, que hoy en un primer núcleo de 100 personas de los 15 partidos políticos trabajando juntos prácticamente sin expresar diferencias. A nuestros equipos técnicos los conduce Jorge Álvarez, que ha hecho un trabajo extraordinario. Después tenemos 400 personas más trabajando en lo que es una segunda línea de los equipos técnicos. La verdad es que fue mucho más sencillo de lo que creíamos.

- Mucho se habló de las dificultades que tendría conformar la alianza que pivotea el radicalismo con extremos como el PS y el Pro, por ejemplo...

- O la Ucedé y GEN también son extremos y sin embargo estamos conviviendo y muy bien, trabajando muy bien, y militando juntos. Estuve en el acto de cierre de Pablo Javkin en Rosario y todos apoyando al actual intendente. Hay justicialistas que están participando de este frente. Esto no es el radicalismo, soy radical, pero es un frente de partidos políticos. Fue una lectura correcta que hubo de un momento que vivía la provincia de Santa Fe, en donde los dirigentes tuvieron la madurez -hablo estando fuera porque yo era candidato- pero los dirigentes de estos partidos políticos tuvieron la madurez de dialogar más de un año para lograr este objetivo. Así que esa decisión política correcta va a llevar a este frente a la Casa Gris.

- Y aspira también que las dos principales ciudades tengan el gobierno del frente.

- Aspiro a que todas las ciudades y pueblos de la provincia tengan gobiernos de Unidos, pero trabajo fuertemente para que Javkin retenga la ciudad de Rosario. Lo va a lograr y estamos trabajando para eso. Nos parece que Juan Pablo Poletti lo hará con mayor holgura y se va a convertir en el nuevo intendente de la capital provincial.

