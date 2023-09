Massot criticó a Macri por su rol ambiguo en la campaña

Nicolás Massot, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, le reclamó a Mauricio Macri un gesto de apoyo explícito hacia Patricia Bullrich, que lo aleje de las versiones que le atribuyen al ex presidente una simpatía hacia Javier Milei, rival directo de la ex ministra de Seguridad en la carrera por la presidencia que se definirá en las elecciones generales del 22 de octubre.

“Del rol de Macri, ¿qué decir?”, le preguntó el periodista Eduardo Feinman al ex legislador nacional que buscará acceder nuevamente al Congreso en las próximos comicios. “Me gustaría que sea mucho más nítido”, respondió durante una entrevista en LN+.

“Hay una ambigüedad en la que pareciera que da todo lo mismo, y no es cierto. Me desilusiona que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Macri”, amplió Massot, al tiempo que defendió la trayectoria de Patricia Bullrich. “Tal vez nadie encarne como Patricia Bullrich las ideas de la libertad de tan buena manera”, advirtió.

Las expresiones de Massot se enmarcan en las especulaciones que se dispararon después de las elecciones primarias, sobre la postura del ex presidente frente al escenario que emergió con el resultado. Al día siguiente de las PASO, Javier Milei endureció sus críticas hacia Bullrich y le envió gestos a Macri. “Si soy presidente, Macri va a ser representante en el mundo”. llegó a decir Milei. Ese guiño nunca fue rechazado explícitamente por el ex presidente.

“Macri tiene que contestarle, no a mí, si no a los millones de argentinos que hace años confían en Juntos por el Cambio”, señaló Massot, quien actualmente se desempeña como concejal de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

En la misma dirección recordó: “una de las principales partícipes de las marchas del Sí se puede era Patricia Bullrich”. Esta referencia de Massot apunta al segundo tramo de la campaña electoral del año 2019, en la que el ex presidente Mauricio Macri perdió en primera vuelta frente a Alberto Fernández, actual primer mandatario, pero cosechó un importante caudal de votos, alcanzando el 41% del electorado.

“El que calla otorga, nosotros lo sufrimos en carne propia, nos pasó”, insistió Massot, medido, pero advirtiendo por la situación de la interna del frente opositor.

“Quedaron claramente posicionadas dos opciones que representan eso (las ideas de la libertad); la segunda etapa es por la implementación”, dijo Massot estableciendo la competencia entre Bullrich y Milei de cara a las elecciones generales, que también tendrán a Sergio Massa como contendiente a partir de los tercios más votados en las PASO.

El dirigente, economista de profesión, se enfocó en relativizar la capacidad de Milei de implementar un programa de gobierno en base a ideas parecidas, en contraste con la experiencia de Bullrich. En ese contexto le pidió una definición a Macri: “Lo que yo espero no como dirigente, lo digo como ciudadano, es un pronunciamiento claro, que entendamos en donde está la persona, espero otra actitud”, se explayó Massot.

Las expresiones de Massot se dan a pocos días de un señalamiento en tono distante de Bullrich hacia Macri. “No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri”, dijo la ex ministra de Seguridad. “No sé qué va a hacer, que se acomode donde quiera”, agregó, durante una entrevista televisiva.

Bullrich, Milei y Massa aparecen como los tres candidatos con más posibilidades de ocupar los primeros lugares en las elecciones generales. La consolidación del líder de la Libertad Avanza obligó a un reacomodamiento en la comunicación de las ideas que encarna Juntos por el Cambio, con Bullrich a la cabeza, ya que sus equipos coinciden en que expresan posiciones parecidas.

En ese marco los gestos entre el libertario y el ex presidente provocan una situación de incomodidad en las filas de Bullrich. Las declaraciones de Massot le pusieron palabras a esa situación.

