Encuentran el cuerpo de un joven flotando en el Riachuelo

El cuerpo de un joven fue encontrado flotando en el Riachuelo el domingo por la noche y este lunes por la mañana la familia de Román Ramírez Zárate, un adolescente de 17 años que estaba desaparecido hace diez días, lo identificó.

El cadáver fue encontrado en estado de descomposición en la zona del Riachuelo que está a la altura del Nuevo Puente La Noria y junto a él había distintas pertenencias como un celular, unas llaves y un llavero aparte.

Las autoridades policiales se comunicaron durante la noche del domingo con la familia de Román Ramírez, debido a que el martes pasado habían realizado la denuncia por la desaparición del joven de 17 años. Los familiares del joven habían denunciado que estaba desaparecido desde el domingo 2 de septiembre cuando había salido a bailar desde el barrio 20 de Villa Lugano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.



Durante la mañana, la hermana de la víctima confirmó que el cuerpo encontrado es Román Ramírez. “Nos mostraron sus cosas, su celular, las llaves y la cadena que tenía con las llaves. Nos dimos cuenta de que era él y se lo confirmamos a la policía”, dijo la joven.

Yessica Ramírez detalló que su hermano tenía el celular en el bolsillo en el momento en el que encontraron el cuerpo y explicó que el cadáver “posiblemente esté ahí desde el día en que desapareció”.

Con respecto a las hipótesis que se barajan sobre la muerte de Román Ramírez, la joven contó que su hermano había ido a bailar en Celina junto a sus amigos y que no había tenido ningún conflicto en la fiesta.

“Hablé con el amigo que estuvo con él esa noche en el boliche y me dijo que estuvieron ahí y que Román después se fue, nada más. Nos dicen que el recibió una llamada adentro del boliche y que de ahí después salió. No sabemos quién lo llamó”, reveló.

Sin embargo, Yessica dijo que “no hay confianza con los amigos que lo acompañaron al boliche porque lo dejaron solo”. “Dicen que nose hallaba adentro del boliche, que no estaba cómodo. ¿Por qué no lo llevaron a mi casa si el quería volver? Le dijeron que no, que se quede un rato más”, agregó.

Hace unos días se dio a conocer un video de una cámara de seguridad que lo muestra a Román Ramírez corriendo solo por la colectora, la misma noche en la que desapareció tras salir del boliche.

Sobre ese video, la joven explicó: “Lo que dijo la policía es que posiblemente estaba corriendo por la lluvia, para buscar un lugar para resguardarse. No sabemos si estaba escapando de alguien”.

Yessica también contó que Román era el único varón de los seis hermanos y que había dejado el colegio porque le gustaba trabajar como albañil. “Dejó el colegio para no dejar el trabajo porque le encantaba la albañilería y quería tener su plata”.

Con informacion de Todo Noticias.